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Avrupa
AA / Fotoğraflar: DHA
Haber Giriş: 07.12.2020 - 09:54 | Son Güncelleme:

İzmir’de Alman vatandaşlarını dolandıran 26 kişi tutuklandı

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İzmir’de Alman vatandaşlarını dolandıran 26 kişi tutuklandı
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İzmir’de çağrı merkezleri kurarak Alman vatandaşlarını dolandırdıkları, elde ettikleri suç gelirlerini kuryeler vasıtasıyla Türkiye’ye götürüp aklamaya çalıştıkları öne sürülen suç örgütü üyelerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 39 şüpheliden 26’sı tutuklandı, 13’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, ‘suç örgütü kurma ve yönetme’, ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘suç gelirlerini aklama’ suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında 2 Aralık’ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan ve dün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 26’sı tutuklandı. Nöbetçi hakimlik 13 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararı verdi. Öte yandan örgütün elebaşı olduğu iddia edilen Amar S’nin Almanya’da dolandırıcılık suçundan ceza aldığı, cezaevi firarisi olarak arandığı öğrenildi.

İzmir’de Alman vatandaşlarını dolandıran 26 kişi tutuklandı

OPERASYON
İzmir’de çağrı merkezleri kurarak Alman vatandaşlarını dolandırdığı öne sürülen şebekeye yönelik operasyonda 39 şüpheli gözaltına alınmıştı. Örgütün, suç gelirlerini Türkiye’de menkul, gayrimenkul alma veya şirket kurma yöntemi ile aklama yoluna gittiği belirlenmiş, yaklaşık 500 milyon lira değerindeki mal varlığına el konulmuştu.

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