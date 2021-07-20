İzlanda basını: 'O futbolcu Gylfi Sigurdsson'

İngiliz basınına yansıyan haberlerde 16 Temmuz Cuma günü Manchester'da bir Premier Lig futbolcusunun reşit olmayan kişilere yönelik cinsel suç işlediği gerekçesiyle tutuklandığı belirtildi. Haberlerde soruşturmanın devam ettiği, Premier Lig futbolcusunun ise yeniden sorgulanmak üzere serbest bırakıldığı kaydedildi.

Everton'un kadro dışı bıraktığı futbolcu ile 16 Temmuz'da göz altına alınan Premier Lig futbolcusunun aynı kişi olup olmadığı ise henüz resmiyet kazanmadı, konuyla ilgili resmi açıklamaların yapılması bekleniyor.