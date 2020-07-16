‘İzinsiz Türk vatandaşlığı aldın mı’

MEKTUPLARIN büyük bölümünün Gelsenkirchen Vatandaşlık Dairesi’nden gönderildiği belirlendi. Almanca gönderilen iki sayfalık mektupta ilgili kişinin 1 Ocak 2000’den sonra izinsiz olarak tekrar Türk vatandaşlığına geçip geçmediği ise hem Almanca hem Türkçe soruluyor, geçmiş olması durumunda ise vukuatlı nüfus örneği talep ediliyor. İkinci sayfada ise vatandaşlık yasasının ilgili maddesi hakkında bilgi verilirken, mektubun cevaplandırılmasının yasal zorunluk olduğu hatırlatılıyor.

Almanya’da 1999 yılında çıkarılan ve 1 Ocak 2000’den itibaren yürürlüğe giren vatandaşlık yasası, Türkler de dahil bazı ülke vatandaşlarının Alman vatandaşlığını aldıktan sonra köken vatandaşına geçmesini yasaklıyor. İzinsiz olarak köken vatandaşlığına geri dönenler otomatikman Alman vatandaşlığını kaybediyor, ancak oturma izni veya süresiz yerleşme izni alabiliyor. Bu durumdaki kişiler de vatandaşlığa geçiş şartlarını yerine getirdikleri zaman tekrar başvuru yapıp Alman vatandaşlığı alabiliyor. Yasa yürürlüğe girmeden önce Türk vatandaşlığına geri dönmek için yaptıkları başvuruları 2000 yılından sonra Türkiye makamları tarafından onaylandığı için binlerce Türkiye kökenli Alman vatandaşı vatandaşlık yasasını ihlal etmiş oldu. Türk makamlarına göre bu durumda olan vatandaşların sayını yaklaşık 40 bin.