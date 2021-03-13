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Avrupa
Haber Giriş: 13.03.2021 - 11:18 | Son Güncelleme:

İzinsiz maç yayın uygulaması polis zoruyla kapatıldı

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İzinsiz maç yayın uygulaması polis zoruyla kapatıldı

Premier Lig maçlarını yasadışı şekilde yayınladığı tespit edilen Mobdro isimli uygulamanın polis tarafından kapatıldığı belirtildi.

Yaklaşık 43 milyon kullanıcıya ulaştığı belirlenen uygulamanın gerekli izinleri almadan yayınlar yaptığı ve yapılan şikayetlerin ardından kapatıldığı öğrenildi. Olayla ilgili polis soruşturması sürerken toplam 3 kişinin sorgusunun devam ettiği kaydedilirken bir kişinin ise konu nedeniyle tutuklandığı ifade edildi.

Uygulamada sadece Premier Lig'in değil, Avrupa'nın diğer büyük liglerinin de yasadışı şekilde izlenebildiği kaydedildi. Modbro'nun polis soruşturmasına kadar yaklaşık 5 milyon euro haksız gelir elde ettiği saptandı.

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