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HABERLERAvrupa Haberleri

İzinsiz gösteriye geçit yok

#Koronavirüs #Bavyera Landsberg #Davut Yıldızı
İzinsiz gösteriye geçit yok

Almanya’nın Münih kentinde 1000 kadar gösterici hükümetin koronavirüs politikaları ve aşı zorunluluğuna karşı yürüyüş yapmak istedi. Ancak 800 polisle geniş güvenlik önlemleri alan emniyet güçleri izinsiz gösteriye geçit vermedi.

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AKŞAM saatlerinde kent merkezinde toplanan göstericiler, sloganlar atarak yürümeye başladı. Ana meydanları yaya trafiğine kapatan polis, toplu yürüyüşe katılanlara teker teker kimlik kontrolü yaptı. Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre yaklaşık 500 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Diğer yandan Bavyera’nın Landsberg kenti ile Almanya’nın başta doğu eyaletleri olmak üzere çok sayıda bölgede koronavirüs kısıtlamalarına karşı protesto gösterileri yapıldığı, ancak katılımın önceki gösterilere göre çok az olduğu bildirildi. Son zamanlardaki koronavirüs protestolarında Musevilerin sembolü olan Davut Yıldızı’nın taşınması üzerine, ilgili birimler üzerinde ‘Aşısız’ ibaresi bulunan söz konusu sembollerin kullanımına yasak getirdi. Nazi dönemini andıran sembollerin kullanılması halinde suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.

İzinsiz gösteriye geçit yok

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#Koronavirüs #Bavyera Landsberg #Davut Yıldızı

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