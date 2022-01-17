Enstitü süreyi kısalttı! Koronavirüsü atlatanlar...

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ALMANYA’da insidans değeri ise salgının başladığı günden bu yana en yüksek seviyeye çıktı. RKI açıklamasına göre 7 günlük ortalama insidans değeri 528.2 oldu. Omikron varyantı konusunda bir kez daha uyarıda bulunan Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach (SPD), bu virüse yakalanıp da iyileşmiş olmanın aşının yerini dolduramayacağını söyledi. Karl Lauterbach, “Tam bağışıklık için 3 doz aşı şart” dedi. Kafe, restoran, alışveriş merkezleri ve çeşitli etkinlikler için zorunlu olan ‘2G’ kuralı uygulamasında yeni düzenlemeye giden Robert-Koch Enstitüsü (RKI) ise koronavirüse yakalanıp iyileşenler için süre kısaltmasına gitti. Enstitü, hastalığı atlatanların aldığı ve 6 ay geçerli olan sertifikanın süresini 3 aya indirdi. Buna göre; hastalığa yakalanıp iyileşenler 3 aydan sonra aşı olmak zorunda. Aksi halde ‘2G’ kuralının geçerli olduğu hiçbir yere giremeyecek. Konuyla ilgili bazı sağlık uzmanları kararı eleştirirken, yeni uygulamanın insanları aşı olmaya yönlendirmek olduğu belirtildi.

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NÜFUSUN YÜZDE 46.6’SI BOOSTER AŞISINI OLDU

Almanya’da şimdiye kadar nüfusun yüzde 75’inin ilk aşısını, yüzde 72.6’sının ikinci, yüzde 46.6’sının da ‘Booster’ aşısını olduğu açıklandı. RKI verilerine göre son 24 saat içerisinde 34 bin 145 yeni korona vakası tespit edildi, 30 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ülke genelinde bugüne kadar koronavirüs kaynaklı ölenleri sayısı 115 bin 649’a yükselirken, 884 bin 500 kişinin koronavirüslü olduğu, kliniklerin yoğun bakım ünitelerinde 2 bin 741 hastanın tedavi gördüğü bildirildi. Hafta sonu olması nedeniyle tüm vakaların merkezi sisteme tam olarak bildirilmemiş olabileceği ifade edildi.