İyileşenler arayı açıyor

Toplam korona vaka sayısı 125 bin 98 oldu. Bunun 68 bin 200’ü iyileşti. Bir gün önce iyileşen sayısı 64 bin 600 olarak açıklanmıştı. Amerikan John Hopkins Üniversitesi verilerine göre ise Almanya’da ölenlerin sayısı 3 bin 194 oldu. Toplam vaka sayısı 130 bin 72 olurken iyileşenlerin sayısı ise yine 68 bin 200 olarak kayıtlara geçti. Toplam hasta sayısı 62 bin 578 kişi. Almanya’da vaka sayısına oranla ölenlerin oranı ise yüzde 1.7.