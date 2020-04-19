İyi yönetti, oyları arttı

CDU/CSU’nun oyunu artırmasının gerekçelerinin başında Başbakan Angela Merkel’in Kovid-19 salgınıyla ortaya çıkan krizi iyi yönetmesi gösteriliyor. CSU Genel Başkanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder’in performansı da güvenin artmasında bir başka etken olarak görülüyor. Koalisyonun küçük ortağı SPD’nin geçen hafta yapılan anket sonuçlarına göre oyları yüzde 1 düşerek yüzde 16 olarak açıklandı. 2017 seçimlerinde SPD’ye sandıktan yüzde 20.5 oy çıkmıştı. 2 bini aşkın kişiyle yapılan ankete göre Yeşiller de yüzde 16’dan yüzde 15’e geriledi. Yeşiller son seçimde yüzde 8.9 oy oranıyla Meclis’e girmişti.

Almanya’da koronavirüs krizi ortaya çıktığından beri halk desteğini en çok kaybeden parti ise aşırı sağcı AfD oldu. Yabancı ve İslam karşıtı AfD’nin son ankette ortaya çıkan sonuca göre oyu yüzde 10’a düştü. Bugün seçim olsa Sol Parti yüzde 8, FDP ise yüzde 5 oranında oy alabiliyor. Diğer partilere oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 7.