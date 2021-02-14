İYİ Toplum Gönüllüleri’nden hastane çalışanlarına ikram!

PANDEMİ sürecinde olağanüstü özveriyle çalışan sağlık görevlilerine, toplumun şükranlarını arz etmek için, içinde tatlı-tuzlu kurabiye, çerez gibi atıştırmalıkların ve meşrubat kolilerinin bulunduğu paketler, hastane program müdürü Andy Finlay’a teslim edildi. Bu güzel jestin kendilerini motive ettiğini, koşuşturma aralarında yiyecekleri bu atıştırmaların yorgunluklarını hafifleteceğini belirten Andy Finlay’a hediyeler için İYİ Toplum Gönüllüleri’ne teşekkür etti. Başkan Özlem Konaklı’nın organize ettiği bu ekinliğe kurucu üye Metin Sak, İcra Komitesi üyelerinden Yiğitcan Koç, Elvin Taktay, Latife İşbitiren, üyelerden Kıvanç Taktay, İbrahim Konaklı ve Semra Sak katıldı.