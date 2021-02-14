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Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU/ LONDRA
Haber Giriş: 14.02.2021 - 14:03 | Son Güncelleme:

İYİ Toplum Gönüllüleri’nden hastane çalışanlarına ikram!

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İYİ Toplum Gönüllüleri’nden hastane çalışanlarına ikram!
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Birleşik Krallık İYİ Toplum Gönüllüleri, Türk toplumunun yoğun olarak yaşadığı Kuzey Londra’daki North Middlesex Üniversite Hastanesi’ndeki sağlık çalışanlarına atıştırmalık yiyecek ve içecek ikramı yaptı.

PANDEMİ sürecinde olağanüstü özveriyle çalışan sağlık görevlilerine, toplumun şükranlarını arz etmek için, içinde tatlı-tuzlu kurabiye, çerez gibi atıştırmalıkların ve meşrubat kolilerinin bulunduğu paketler, hastane program müdürü Andy Finlay’a teslim edildi. Bu güzel jestin kendilerini motive ettiğini, koşuşturma aralarında yiyecekleri bu atıştırmaların yorgunluklarını hafifleteceğini belirten Andy Finlay’a hediyeler için İYİ Toplum Gönüllüleri’ne teşekkür etti. Başkan Özlem Konaklı’nın organize ettiği bu ekinliğe kurucu üye Metin Sak, İcra Komitesi üyelerinden Yiğitcan Koç, Elvin Taktay, Latife İşbitiren, üyelerden Kıvanç Taktay, İbrahim Konaklı ve Semra Sak katıldı.

İYİ Toplum Gönüllüleri’nden hastane çalışanlarına ikram

 

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