İyi ki doğdun 'Kral'

Elvis Presley 16 Ağustos 1977’de Graceland’deki evinde hayatını kaybetti. Evi, ölümünden sonra halka açıldı. Bu tarihi yapı, her yıl yaklaşık yarım milyonu bulan ziyaretçi sayısıyla Amerika’da Beyaz Saray’dan sonra en çok ziyaret edilen yer olma özelliğini taşıyor. Graceland, her yıl düzenlenen doğum günlerine, sertifikalı açık artırmalara ve hayran kulübü etkinliklerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. SoundExchange’e göre Elvis, son on yılın dijital ortamda en çok dinlenen sanatçısı. Billboard listelerinde dört ayrı on yıllık zaman diliminde zirveye ulaşan Presley, 'Kral' lakabıyla tanınıyor. Beatles üyeleri 1965’te Elvis’le görüşmelerinden hayal kırıklığıyla ayrılmış olsa da birlikte doğaçlama müzik yaptılar. Diğer birçok müzisyenin yanı sıra Fab Four da Kral’ın etkisinde kaldıkları bir müzisyen olarak anıyor. KİMLERDEN İLHAM ALDI?

Peki ya Elvis kimlerden ilham aldı? Gospel şarkıcısı Sister Rosetta Tharpe’ye tapardı, country şarkıcısı Hank Show’un şarkılarını bilirdi ve Marlon Brando ve James Dean’den de ‘dahi’ olarak bahsederdi. Elvis, tiyatroculara 1960’dan beri ilham vermeye devam ediyor. Bye Bye Birdie, Elvis’in şöhrete ulaşan yolu üzerineyken, Jukebox Musical 1977’de Londra’daki Astoria Tiyatrosu’nda perdelerini açtı. Joe DiPietro’nun kaleme aldığı All Shook Up, 2005’de Broadway’de çok ses getirdi. Elvis Presley, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis ve Carl Perkins’in 1956’da bir araya gelerek doğaçlama müzik yaptıkları efsanevi günden esinlenen bir müzikal olan The Million Dollar Quartet da 2013 yılının yapımlarındandı. 1978’de, Elvis’in ölümünden bir yıl sonra, Grenada onu adına basılan posta pullarıyla onurlandıran ilk ülke oldu. 1988’de Almanya, 1993’te de ABD Grenada’yı izleyen ülkelerdi. İnternet ve sosyal medya döneminden önce 1.2 milyon Amerikalı pulun üstüne basılacak resmi oyladı ve çoğunluk oyunu genç Elvis’ten yana kullandı. Bu pul, 500 milyonla tüm zamanların en çok satan hatıra pulu oldu. 1989'dan 1991'e kadar Rock müzik türünde en çok sevilen müzisyenleri ödüllendiren ve film endüstrisinden ünlü isimlerin de katıldığı Uluslararası Rock Ödülleri kazananlara bir bronz Elvis heykelciği verdi. Eric Clapton ve Ozzy Osbourne bu ödülü evine götüren şanslı isimler arasında.

ELVIS KOSTÜMLERİ

Brüksel'in belki de en ünlü çocuğu olan heykel Manneken Pis kendi Elvis kostümüne sahip. Heykele zaman zaman giydirilen özel kıyafetlere 1999’da giydiği 'Kral’ın kostümü de dahil. Aralık 2011’de üç koleksiyoncu Düsseldorf’ta bir Elvis Müzesi açtılar. Müzede bir seferde bin 500 üründen 600'ü sergilenebiliyor. Çoğunlukla Almanya’da çekilen GI Blues filmindeki parçalardan oluşan koleksiyon, genel olarak sanatçının kişisel hayatına ilişkin detayları gösteriyor. Kasım 2013’de 16 yaşındaki David Thibault, Quebec’deki Elvis canlandırması yarışmasına katıldı ve kazandı. Bölgenin yerel televizyonu "Blue Christmas"ı seslendiren genç müzisyenin videosunu çekerek YouTube’a yükledi ve video 10 gün içerisinde 7.4 milyon kez tıklandı. Thibault 12 yaşından beri Kral’ı canlandırıyor, ancak şimdi kendi sanatçı kişiliğini geliştirmek istiyor.

2007’de BBC Dünyanın En Büyük Elvis’i’ isimli bir televizyon konsepti başlattı. Kazananlardan biri Pensilvanya’dan Shawn Klush oldu.Bunun yanı sıra, Graceland kendi Elvis’e Saygı Sanatçı Yarışması konseptine sahip; 38 ülkede resmi Elvis hayran kulüpleri bulunuyor ve Bad Nauheim’da 2002’den beri Avrupa Elvis Festivali düzenleniyor. Kolyelerden özel baskılı yumurtalara birçok Elvis eşyası hala çok satıyor. Graceland’ı da işleten Elvis Presley Kuruluşları, özel bir şirket ve Kral’ın taşınmazlarının lisansını yönetiyor. Forbes'un hala kazanan ölü yıldızlar listesine göre, Elvis Presley, 2016 yılında 27 milyon dolar kazandı ve bir milyon albüm sattı. Presley ayrıca devamlı olarak Michael Jackson ve Elizabeth Taylor ile birlikte zirvede ya da zirveye yakın yerlerde yer alıyor.























