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HABERLERAvrupa Haberleri

IV. korona yardımları bu haftadan itibaren başlıyor

#Almanya#Korona Yardımları#AVRUPADAN HABERLER
IV. korona yardımları bu haftadan itibaren başlıyor

Almanya’da federal hükümet korona salgını nedeniyle IV. yardım paketi ödemelerine start verdi. Bu haftadan itibaren, salgın nedeniyle alınan önlemler dolayısıyla ciro kaybı yaşayan işletme ve şirketlere maddi destek verilecek.

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YARDIMLARDAN tek kişilik şirketler, serbest meslek sahipleri, işletmeler ve yıllık cirosu 750 milyon euroya kadar olan her sektörden büyük şirketler faydalanabilecek. İV. yardım paketi kapsamında korona öncesindeki yılın gelirleri baz alınacak. Buna göre 2019 Kasım ayına kıyasla, cirolarında en az yüzde 30’luk gerileme olduğunu ispat edenler yardımlardan faydalanacak. Federal Ekonomi Bakanlığı ‘Uberbrückungshilfe IV’ olarak adlandırılan dördüncü yardım paketinde gecikme olmayacağını duyurdu. Yeni yardım paketi programı mart ayı sonuna kadar devam edecek.

YENİ BAŞLANGIÇ YARDIMI
Korona yardımları kapsamında en zor durumda olanlar ise tek kişilik şirket sahipleri olmuştu. Sabit giderleri olmadığı veya çok düşük olduğu için yardımlardan faydalanamayan tek kişilik şirketlere bu sefer ilave olarak ‘Neustarthilfe-Yeni başlangıç yardımı’ yapılıyor. Şu ana kadar bu program için 10 bine yakın başvuru yapıldığı belirtildi. Bu durumdaki kişiler ciddi anlamda ciro kayıpları olduğunu ispat etmeleri durumunda ayda 1500 euroya kadar destek alabilecek.

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#Almanya#Korona Yardımları#AVRUPADAN HABERLER

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