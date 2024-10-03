Itri Efendi ile Bach’ın Frankfurt buluşması

Haberin Devamı

BİR süredir çalışmalarını Frankfurt’ta sürdüren besteci Kerem Memişoğlu’nun yaylı sazlar ve trompet için bestelediği eser, Uluslararası Tiyatro’da (ITF–Internationales Theather Frankfurt) ‘Müzikal Eritme Potası’ (Musical Melting Pot) başlığı altında gerçekleştirilen konserin bir parçasıydı. Çeşitli kültürlerden otantik ezgilerin buluştuğu, iç içe geçtiği çeşitli eserlerin seslendirildiği konser, Frankfurt’ta ‘Verne Dörtlüsü’ adı altında bir araya gelen yaylı sazlar orkestrası tarafından gerçekleştirildi. Memişoğlu’nun Itri ile Bach’ı buluşturduğu eserin icrasında üç keman ve bir viyolonselden oluşan orkestraya müzik eğitimini Hannover’de sürdüren Billur Ongun da trompetiyle katıldı.





Haberin Devamı

5 KASIM’A KADAR DEVAM EDECEK

‘Verne Dörtlüsü’nün, Güneş Tiyatrosu tarafından gerçekleştirilen ‘Go West Festivali’ kapsamındaki konserde seslendirilen diğer eserler de Afrika’dan Avrupa’ya, Orta Doğu’dan Hindistan’a ve ABD’ye uzanan büyüleyici bir müzik ritimleri ve renk karışımıydı. Neredeyse tamamen dolu salondaki müzikseverler arasında HR Senfoni Orkestrası’nın Şefi Alain Altınoğlu ve HR Oda Orkestrası Şefi Pezer Zelienka da yer aldı. HR Senfoni Orkestrası’yla iş birliği kapsamındaki festival 5 Kasım’a kadar devam edecek. Bu festival kapsamında, yine ITF’de 17 Ekim’de gerçekleştirilecek ‘Oda Orkestrası Konseri’ programı Kerem Memişoğlu’nun ‘Itri Bach’la Buluşuyor’ eserini de içeriyor. Bu konser, aynı zamanda Memişoğlu tarafından kurulan ‘Frankfurt Uluslararası Topluluğu’nun (Internationales Ensemble Frankfurt am Main) ilk programı olacak.