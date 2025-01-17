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İTO’dan Başkonsolos Erdoğan’a ziyaret

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#Almanya#Münih#İzmir Ticaret Odası
İTO’dan Başkonsolos Erdoğan’a ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2025 10:37

BAU 2025 Fuarı vesilesiyle Münih’te bulunan İzmir Ticaret Odası heyeti, Münih Başkonsolosluğu’nu ziyaret etti.

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ZİYARETE İzmir Ticaret Odası Meclis Üyeleri Abdullah Naci Ölçen ve Nafi Demirel, 64. Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Cengizhan Öcal, 23. Meslek Komitesi üyesi Hakan Cihan Komut, İzmir Ticaret Odası üyeleri Ufuk Gelir, Mahfuz Arslaniray, Ahmet Yalçınkaya, Kaan Komut ve İzmir Ticaret Odası personeli Hande Ünalp katıldı. Heyete, Ticaret Ataşesi Recep Aslan da eşlik etti. Ziyaret sırasında, Bavyera’daki iş ve yatırım fırsatları ile ticaret ve meslek odalarıyla kurumsal ilişkilerin geliştirilmesi gibi konular ele alındı. Başkonsolos Süalp Erdoğan, “Başkonsolosluk olarak, sektörlerinde uzmanlaşmış ve rekabet gücü yüksek Türk firmalarının uluslararası fuarlarda yer almalarından ve Bavyera’daki muhataplarıyla işlevsel ilişkiler geliştirmelerinden memnuniyet duyuyoruz. Değerli konuklarımıza nazik ziyaretleri, BAU 2025 Fuarı’na katılımları ve paylaştıkları değerli görüşler için teşekkür ediyor, işlerinde ve temaslarında başarılar diliyoruz” dedi.

İTO’dan Başkonsolos Erdoğan’a ziyaret


 

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#Almanya#Münih#İzmir Ticaret Odası

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