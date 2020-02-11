MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa Haberleriİtfaiye eri çöken binanın altında kalarak öldü
GeriAvrupa İtfaiye eri çöken binanın altında kalarak öldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
İHA / Fotoğraflar: dpa, İHA
Haber Giriş: 11.02.2020 - 10:12,Son Güncelleme:/

İtfaiye eri çöken binanın altında kalarak öldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İtfaiye eri çöken binanın altında kalarak öldü

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Lienen şehrinde bir binadaki gaz kaçağı ihbarına müdahale eden itfaiyeciler, aniden meydana gelen patlama sonucunda çöken binanın altında kaldı.

İtfaiye eri çöken binanın altında kalarak öldüPatlamada, 19 yaşındaki Stefan adlı itfaiye eri yaşamını yitirdi, 4 itfaiye eri de ağır yaralandı. Yaralı itfaiye erleri hastaneye kaldırıldı. Kuzey Ren Vestfalya İçişleri Bakanı Herbert Reul, itfaiye erinin yaşamını yitirmesinden dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirtti. Diğer taraftan Münster Başsavcısı Martin Botzenhardt, “Yapılan yoğun soruşturmalar patlamanın kasıtlı bir gaz kaçağından kaynaklandığını gösteriyor” dedi. Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İtfaiye eri çöken binanın altında kalarak öldü

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle