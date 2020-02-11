İtfaiye eri çöken binanın altında kalarak öldü

Patlamada, 19 yaşındaki Stefan adlı itfaiye eri yaşamını yitirdi, 4 itfaiye eri de ağır yaralandı. Yaralı itfaiye erleri hastaneye kaldırıldı. Kuzey Ren Vestfalya İçişleri Bakanı Herbert Reul, itfaiye erinin yaşamını yitirmesinden dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirtti. Diğer taraftan Münster Başsavcısı Martin Botzenhardt, “Yapılan yoğun soruşturmalar patlamanın kasıtlı bir gaz kaçağından kaynaklandığını gösteriyor” dedi. Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.