İtfaiye birliği dağılıyor mu?

ALMAN İtfaiye Birliği’nin (DFV) ilk kadın Genel Müdürü Dr. Müjgan Perçin’in mobbing, ayrımcılık ve cinsel taciz suçlamasıyla mahkemeye verdiği DFV’de isyan başladı. Kuzey Ren Vestfalya (KRV) İtfaiye Birliği iddiaların araştırılması için kamuoyuna açık mektup yazmıştı. Şimdi de Saksonya Anhalt Eyalet İtfaiye Birliği, merkezi Berlin’de bulunan DFV’ye yaptığı çağrıyla iddiaların tüm ayrıntılarıyla açığa kavuşturulup üyelerin bilgilendirilmesini istedi. Saksonya İtfaiye Birliği Başkanı Kai Uwe Lohse, “Dr. Müjgan Perçin’le ilgili konular tüm ayrıntılarıyla açıklığa kavuşmazsa, eyalet üye birliklerimizin DFV içinde kalmasını sağlamam benim için çok zor olacak” dedi. ‘UMARIM BİR AN ÖNCE SONA ERER’

Konuyla ilgili kamuoyuna açık bir mektup da yazan Lohse, “Birliğimize bağlı çok sayıda yerel teşkilat, Berlin’de bulunan DFV’ye aidat ödemeyi durdurmamız ve birlikten ayrılmamız konusunda baskı yapıyor” dedi. DFV’nin genel merkezinde çalışan personelinden de yaşananların bir parçası olmamalarını isteyen Lohse, “Umarım bu kaotik durum bir an önce sona erer. En kısa sürede sorumluluk üstlenilir ve DFV terk edilip gidilir. Yeni yönetim seçilir” ifadelerini kullandı. KRV ve Aşağı Saksonya eyalet birliklerinin skandalın patlak vermesinden sonra kendi aralarında yaptıkları görüşmede birlikten ayrılmayı tartıştıkları da öğrenildi. ‘ÇOK TEDİRGİN EDİCİ’

Berlin Brandenburg Türkiye Toplumu (TBB) Sözcüsü Safter Çınar ise yaşanan skandallarla ilgili şöyle dedi: “Mahkemeye taşınan suçlamalar çok ciddi. Bazı üye eyalet birliklerinin Müjgan Hanım’a destek çıkmaları olayın ciddiyetini ortaya koyuyor. Dava mahkemede görüşülecek ama DFV yönetimi de bu iddiaları en kısa zamanda açıklığa kavuşturmalı. Gerektiğinde sorumlu kişiler görevini bırakmalıdır. TBB olarak yıllardır ayrımcılıkla mücadele ediyoruz. Polis ve ordu içinde ayrımcılık ve ırkçılık tartışmaları vardı. Bu olayın itfaiyeye yansıması gerçekten çok tedirgin edici. İtfaiye içinde ırkçılık ve ayrımcılık araştırılmalı. Konunun takipçisiyiz.”