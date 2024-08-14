İtfaiye bile yolda kaldı

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YOĞUN yağış nedeniyle Kuzey Ren Vestfalya (KRV), Aşağı Saksonya, Bavyera ve Baden-Württemberg eyaletlerinde binaların kilerleri, sokaklar ve bazı kesimlerde otoyollar sular altında kaldı. Karlsruhe kenti ve çevresinde yoğun yağmur ve dolu nedeniyle park edilmiş araçlar bile caddelerde sürüklenirken, yollarda olan otomobil sürücüleri korku dolu anlar yaşadı. Bazı bölgelerde itfaiye araçları bile yollarda kaldığı için zamanında müdahale etmek mümkün olmadı.

BAKIM EVİ BOŞALTILDI

Duisburg kenti yakınlarındaki 59 ve 42 nolu otoyollar sular altında kaldığı için geçici olarak trafiğe kapatıldı. Almanya’nın eski başkenti Bonn’da sular binaların giriş katına kadar yükseldi. Sular altında kalan kilerleri boşaltmak için itfaiye ekiplerinin gece boyunca aralıksız çalıştıkları açıklandı. Aşağı Saksonya’ya bağlı Ostfriesland kentinde sular altında kalan Bakım Evi boşaltılarak, yaşlılar çevredeki otellere yerleştirildi.

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SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Aşırı yağış ve doluya paralel olarak Almanya’nın bazı kesimlerinde yaşanan kasırga nedeniyle ağaçların devrilmesi nedeniyle hem otoyollarda hem de demir yollarında sıkıntılar yaşandı. Raylar üzerine ağaçların devrilmesi nedeniyle birçok bölgede tren seferleri iptal edildi. KRV ve Aşağı Saksonya eyaletlerinde yağışların bugün de devam etmesi bekleniyor.