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İtfaiye bile yolda kaldı

Güncelleme Tarihi:

#ALMANYA#Su Baskını#Yağmur
İtfaiye bile yolda kaldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2024 11:01

Almanya genelinde dün 36.5 dereceye varan sıcaklıkla ‘yılın en sıcak günü’ yaşanırken, akşama doğru başlayan yağmur, dolu ve kasırga nedeniyle ülkenin çeşitli kesimleri sular altında kaldı, ulaşım büyük ölçüde aksadı.

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YOĞUN yağış nedeniyle Kuzey Ren Vestfalya (KRV), Aşağı Saksonya, Bavyera ve Baden-Württemberg eyaletlerinde binaların kilerleri, sokaklar ve bazı kesimlerde otoyollar sular altında kaldı. Karlsruhe kenti ve çevresinde yoğun yağmur ve dolu nedeniyle park edilmiş araçlar bile caddelerde sürüklenirken, yollarda olan otomobil sürücüleri korku dolu anlar yaşadı. Bazı bölgelerde itfaiye araçları bile yollarda kaldığı için zamanında müdahale etmek mümkün olmadı.

İtfaiye bile yolda kaldı

BAKIM EVİ BOŞALTILDI
Duisburg kenti yakınlarındaki 59 ve 42 nolu otoyollar sular altında kaldığı için geçici olarak trafiğe kapatıldı. Almanya’nın eski başkenti Bonn’da sular binaların giriş katına kadar yükseldi. Sular altında kalan kilerleri boşaltmak için itfaiye ekiplerinin gece boyunca aralıksız çalıştıkları açıklandı. Aşağı Saksonya’ya bağlı Ostfriesland kentinde sular altında kalan Bakım Evi boşaltılarak, yaşlılar çevredeki otellere yerleştirildi.

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SEFERLER İPTAL EDİLDİ
Aşırı yağış ve doluya paralel olarak Almanya’nın bazı kesimlerinde yaşanan kasırga nedeniyle ağaçların devrilmesi nedeniyle hem otoyollarda hem de demir yollarında sıkıntılar yaşandı. Raylar üzerine ağaçların devrilmesi nedeniyle birçok bölgede tren seferleri iptal edildi. KRV ve Aşağı Saksonya eyaletlerinde yağışların bugün de devam etmesi bekleniyor.

İtfaiye bile yolda kaldı

İtfaiye bile yolda kaldı

İtfaiye bile yolda kaldı

İtfaiye bile yolda kaldı


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#ALMANYA#Su Baskını#Yağmur

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