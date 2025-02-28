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ITB Berlin 2025’e geri sayım başladı

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#ALMANYA#ITB#AVRUPADAN HABERLER
ITB Berlin 2025’e geri sayım başladı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2025 13:30

Turizm sektörünün en prestijli etkinliklerinden biri olan ITB Berlin, 4-6 Mart 2025 tarihleri arasında kapılarını açmaya hazırlanıyor. Berlin Fuar Merkezi’nde düzenlenecek olan bu etkinlik, dünya genelinden turizm profesyonellerini bir araya getirerek sektördeki en son trendleri ve yenilikleri paylaşmayı hedefliyor. Bu yıl, fuar alanının yüzde 95’i şimdiden rezerve edilmiş durumda ve 165 ülkeden rekor sayıda uluslararası katılımcı fuarda yer alacak.

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BU yılın konuk ülkesi ise Arnavutluk. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da fuara katılacak. Tarih ve geleneklerle dolu bir ülke olan Arnavutluk, fuar konseptinde eski kültürel köklerini çağdaş etkilerle birleştirerek izleyicileri etkileyici bir sanatsal yolculuğa çıkaracak. Eurovision Şarkı Yarışması 2025’te Arnavutluk’u temsil eden Shkodra Elektronike ikilisi, geleneksel Arnavut halk müziği ve modern elektronik müzikle konukları eğlendirecek. Bu yıl “The Power of Transition Lives Here” (Dönüşümün Gücü Burada Yaşıyor) temasıyla gerçekleştirilecek olan ITB Berlin, katılımcılara kapsamlı bir kongre programı sunuyor. 4-6 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan kongrede, yapay zekadan sürdürülebilir turizme kadar geniş bir yelpazede konular ele alınacak. Özellikle bu yıl ilk kez tanıtılacak olan “AI Track”, turizm sektöründe yapay zekanın pratik uygulamalarına odaklanacak.

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TÜRKİYE’DEN GENİŞ KATILIM
Türkiye, her yıl olduğu gibi bu yıl da ITB Berlin’de geniş bir katılımla yer alacak. Kültür ve Turizm Bakanı’nın da fuara katılması bekleniyor. Türkiye’nin turizm sektörü, 2024 yılında önemli bir büyüme kaydetti. Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, 2024 yılında turizm gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 8.3 artarak 61.1 milyar dolara ulaştı. Fuarda, Türkiye’nin farklı bölgelerinin tanıtımı yapılacak ve yeni turizm projeleri uluslararası katılımcılara sunulacak.

ITB Berlin 2025’e geri sayım başladı

ITB Berlin 2025’e geri sayım başladı


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#ALMANYA#ITB#AVRUPADAN HABERLER

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