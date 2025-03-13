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İtalyan dondurmacı dehşet saçtı!

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#Almanya#Dondurmacı#AVRUPADAN HABERLER
İtalyan dondurmacı dehşet saçtı
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2025 11:07

Almanya’nın Gelsenkirchen kentinde bir dondurma satıcısı, iş yasağına çok sert tepki vererek belediye görevlilerine saldırdı. 64 yaşındaki İtalyan asıllı Cono R., dondurma satışı yaptığı aracına el konulması üzerine öfkelendi ve belediye görevlilerine bıçakla saldırdı. Olayda bir kadın ağır yaralanırken, diğer görevli hafif yaralarla kurtuldu.

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Gelsenkirchen Belediyesi’ne bağlı 32 ve 37 yaşlarındaki iki kadın görevli, Cono R.’nin Iveco marka dondurma satış aracını gıda düzenlemelerine aykırı olduğu gerekçesiyle durdurmak istedi. Ancak Cono R., bu karara öfkeyle tepki gösterdi ve elindeki bıçakla iki görevliye saldırdı. Saldırıda 37 yaşındaki kadın görevli ağır yaralanarak acil ameliyata alındı. 32 yaşındaki diğer görevli ise hafif yaralarla olay yerinden uzaklaşmayı başardı. Saldırının ardından Cono R. olay yerinden kaçmadan polise teslim oldu. Cono R.’nin saldırıdan sonra sakin bir şekilde polisi beklediği ve garajının önündeki merdivenlerde oturduğu belirtildi. Yetkililer, saldırının nedenlerini ve Cono R.’nin geçmişini araştırıyor.
Gelsenkirchen Polis Müdürü Tim Frommeyer, olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu saldırı beni derinden şoke etti. Bu, bize de bir saldırıdır. Yaralanan belediye çalışanlarımıza acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı. Gelsenkirchen Belediye Başkanı Karin Welge ise “Belediye çalışanlarımızın görevlerini yaparken saldırıya uğraması asla kabul edilemez. Ancak bu kadar şiddetli bir saldırı abizi şaşkına çevirdi” dedi.

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#Almanya#Dondurmacı#AVRUPADAN HABERLER

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