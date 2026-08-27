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İtalya’da yürürken telefona bakana 75 euro ceza

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#İtalya Trafik Cezaları#Akıllı Telefon Kullanımı#Yaya Güvenliği
İtalya’da yürürken telefona bakana 75 euro ceza
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2026 09:12

İtalya’da yeni trafik düzenlemesi, ellerinden telefon düşmeyen yayaları hedef alıyor. Hükümetin hazırladığı karayolları yönetmeliği taslağına göre, yaya geçidinde olsa bile elinde akıllı telefonla karşıdan karşıya geçenlere en az 75 euro ceza kesilecek.

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İtalyan basınında "Smombie" (akıllı telefon zombisi) olarak adlandırılan bu yayalar, cezadan muaf tutulmayacak. Kural ihlali, ister yaya geçidi isterse başka bir noktada olsun, yolun karşısına geçerken telefona odaklanmayı kapsıyor.

Kulaklık ve serbest eller (hands-free) cihazlarının kullanımına ise belirli şartlarla izin verilecek. Ancak sürücüler gibi yayaların da çevresel sesleri rahatça duyabilmesi şartı aranacak.

Sadece telefon değil, dizüstü bilgisayar, tablet ve dijital fotoğraf makineleri de yasak kapsamına alındı. Taslağın gerekçesinde, İtalyan mahkemelerinin dikkatsiz yayalara kazalarda kusur atfeden emsal kararlarına vurgu yapılıyor.
İtalya bu konuda ilk değil. Japonya'nın Yamato kenti 2020'de, Litvanya 2018'de, ABD'nin Honolulu kenti ise 2017'de benzer düzenlemeler yapmıştı.

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Taslak, henüz yürürlükte değil. Sivil toplum kuruluşlarının 13 Eylül'e kadar görüş bildirebileceği taslağın nihai hali Ekim ayı ortasında netleşecek. Gözler, bu tarihte İtalya'nın "dalgın yayalara" karşı alacağı nihai tavra çevrilmiş durumda.

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#İtalya Trafik Cezaları#Akıllı Telefon Kullanımı#Yaya Güvenliği

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