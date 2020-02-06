İtalya’da yüksek hızlı tren raydan çıktı: 2 ölü

İTALYAN basınına yansıyan haberlerde, yerel saatle 05.10’da hareket eden 9595 sefer sayılı Milano-Salerno treninin, Milano yakınlarındaki Lodi’de raydan çıktığı belirtildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 2 makinistin hayatını kaybettiği, yaklaşık 30 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Kazanın yaşandığı Milano-Bolonya yüksek hızlı tren hattı, çift yönlü ulaşıma kapatılırken, bölgede ilk yardım çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. Olayla ilgili polis soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.