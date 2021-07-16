İtalya'da yeşil formaya yasak!

İtalya Serie A takımlarının 2022-23 sezonu formalarını tasarlarken seçebilecekleri bir renk seçenekler arasından kalkıyor. Gerekçeli kararın yayıncı kuruluşun, yeşil formanın yeşil zeminde oyuncuların seçilmesini zorlaştırdığını belirterek yasak talebinde bulunması gösterildi. Ancak kural, yalnızca dış saha formaları için geçerli. Kalecilerin ise yeşil forma giymesine izin verilecek.

Çoğu İtalyan takımı için sorun olmasa da Sassuolo renk şemalarını yeniden düşünmek zorunda kalabilir. Sassuolo'nun iç saha forması ağırlıklı olarak siyah çizgili yeşil renkte.

Sassuolo gibi Atalanta ve Lazio, 2020-21 sezonunda alternatif yeşil forma giymişti.