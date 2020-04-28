Fatih Terim'in eski yardımcısı: İtalya'da ona aşıktık

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için İtalya'dan, övgü dolu açıklamalar geldi.

Terim'in Fiorentina'da görev yaptığı dönemde yardımcılığını yapan Antonio Di Gennaro, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adamın Fiorentina'da oynattığı futbolun hala unutulamadığını söyleyen Gennaro, Terim'e hayran olduklarını söyledi. "HAYRANDIK"

Fiorentina halkının Fatih Terim'e aşık olduğunu belirten Gennaro "Sadece 5 ay içinde Fiorentina inanılmaz bir zıplama gerçekleştirdi. Tüm takım olarak Fatih Terim'e hayrandık. Floransa halkı da Fatih Terim'in oynattığı futbola aşık oldu ve hala da onu unutamıyorlar." ifadelerini kullandı.