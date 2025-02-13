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İtalya’da tarihi karar: Toskana, ‘ötenazi’ yasasını kabul etti

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#ALMANYA#Italya#Toskana
İtalya’da tarihi karar: Toskana, ‘ötenazi’ yasasını kabul etti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2025 10:35

Toskana Bölgesel Yönetimi, bölge meclisinde ’tıbbi yardımla ölüm’ yasasını onaylayarak çoğunluğu Katolik olan ülkede bu hakkı tanıyan ilk bölge oldu.

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İTALYA’nın orta kesimindeki Toskana Bölgesel Yönetimi, bölge meclisinde ‘tıbbi yardımla ölüm’ yasasını onaylayarak, çoğunluğu Katolik olan ülkede bu hakkı tanıyan ilk bölge oldu. Toskana Bölgesel Yönetim Meclisi, dün yapılan toplantıda 13’e karşı 27 ’evet’ oyuyla bölge genelinde uygulanacak ilgili yasayı kabul etti. Toskana’da geçerli olacak yasaya göre uygunluk kriterleri karşılanması durumunda, bölgesel sağlık hizmeti, kendi doktoru bu prosedürü uygulamak istemeyen hastalara 10 gün içinde gerekli ilacı ve sağlık personelini sağlayacak. Söz konusu yasa, doktorlara etik ya da ahlaki gerekçelerle bu sürece katılmama izni de tanıyor.

MELONİ HÜKÜMETİ YASAYA İTİRAZ EDECEK
Başbakan Giorgia Meloni’nin partisi ‘İtalya’nın Kardeşleri’nden (FdI) Alfredo Antoniozzi, bu konuda karar almanın bölgelerin değil, ulusal parlamentonun işi olduğunu, hükümetin bu yasaya itiraz edeceğini ifade etti.

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#ALMANYA#Italya#Toskana

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