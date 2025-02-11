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İtalya’da suç örgütüne operasyon: 27 kişi gözaltında

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#Italya#Suç Örgütü#Camorra
İtalya’da suç örgütüne operasyon: 27 kişi gözaltında
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2025 09:26

İtalya’da organize suç örgütü ‘Camorra’ya yönelik operasyonda 27 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

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Ulusal basında çıkan haberlere göre, Napoli yakınlarındaki Pomigliano d’Arco’da İtalyan Jandarması, Campania Bölgesi’ndeki suç örgütü Camorra’nın birbirine rakip ‘Ferretti’ ve ‘Cipolletta’ adlı iki klanına operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 27 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 4’ünün ev hapsinde tutulduğu bildirildi. Gözaltına alınanlara mafya tarzı suç örgütü kurma, haraç alma, ateşli silahlarla kamuya yönelik tehdit, kundaklama, cinayete teşebbüs, uyuşturucu kaçakçılığı amacıyla suç örgütü kurma, tefecilik ve adam kaçırma gibi suçlamalar yöneltildi.

Basındaki haberlerde, soruşturmayı yürüten savcıların, bu iki klanın yerel uyuşturucu pazarını kontrol ettiğinden şüphelendiği ve kundaklama ile cinayete teşebbüs gibi suçlardan sorumlu olduklarına inandığı ifade edildi. Camorra, İtalya’da en eski ve en tehlikeli mafya oluşumlarından biri olarak biliniyor.

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#Italya#Suç Örgütü#Camorra

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