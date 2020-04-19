İtalya’da koronaya karşı hep birlikte dua ettiler

İTALYA’da salgından kurtulmak ve halkın moralini yükseltmek için her dini temsil eden din adamları bir araya geldi. İtalya’nın Carpi kentinde gerçekleşen etkinlikte Belediye Başkanı Alberto Bellelli de hazır bulundu. Salgına karşı bir araya gelen din adamları kentin şehitler meydanı olan olarak bilinen Martiri Meydanında dua etti. Bellelli, “Bugün salgının bizi zorladığı acı deneyimleri yaşıyoruz. Dini ve kültürel duyarlılığa sahip bir toplulukla dua ediyoruz. Haftalardır bu korkunç virüse karşı ellerinden geleni yapan tüm çalışanlar yalnız değilsiniz” dedi.

Âl-İ İMRAN SURESİ OKUDUNDU

Virüsün kurbanlarını hatırlamak ve salgının en kısa zamanda durmasını temenni etmek için Carpi kenti Martiri Meydan’nın bulunan Saat Kulesi önündeki etkinlikte imam Mourad Selmi Kuran-ı Kerim’den Âl-i suresini okuyarak, salgının son bulması için dua etti. İmam Selmi “Biz Müslümanlar bu sevgili toprakların ayrılmaz bir parçasıyız, bu hastalık için Allah’a dua ediyoruz” dedi.