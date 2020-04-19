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Avrupa
DHA
Haber Giriş: 19.04.2020 - 12:23,Son Güncelleme:

İtalya’da koronaya karşı hep birlikte dua ettiler

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İtalya’da koronaya karşı hep birlikte dua ettiler
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Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya’nın Carpi kentinde ‘salgına karşı birlikte dua ediyoruz’ etkinliği düzenlendi. Katolik, Ortadoks, Evangelist, Sikh, Yahudi ve Müslüman cemaatlerinin katıldığı dua töreninde İmam Selmi Âl-i İmran suresini okuyarak dua etti.

İTALYA’da salgından kurtulmak ve halkın moralini yükseltmek için her dini temsil eden din adamları bir araya geldi. İtalya’nın Carpi kentinde gerçekleşen etkinlikte Belediye Başkanı Alberto Bellelli de hazır bulundu. Salgına karşı bir araya gelen din adamları kentin şehitler meydanı olan olarak bilinen Martiri Meydanında dua etti. Bellelli, “Bugün salgının bizi zorladığı acı deneyimleri yaşıyoruz. Dini ve kültürel duyarlılığa sahip bir toplulukla dua ediyoruz. Haftalardır bu korkunç virüse karşı ellerinden geleni yapan tüm çalışanlar yalnız değilsiniz” dedi.

Âl-İ İMRAN SURESİ OKUDUNDU
Virüsün kurbanlarını hatırlamak ve salgının en kısa zamanda durmasını temenni etmek için Carpi kenti Martiri Meydan’nın bulunan Saat Kulesi önündeki etkinlikte imam Mourad Selmi Kuran-ı Kerim’den Âl-i suresini okuyarak, salgının son bulması için dua etti. İmam Selmi “Biz Müslümanlar bu sevgili toprakların ayrılmaz bir parçasıyız, bu hastalık için Allah’a dua ediyoruz” dedi.

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