×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

İtalya’da İslamofobi ile mücadele planı

Güncelleme Tarihi:

#İtalya#İslamofobi#AVRUPADAN HABERLER
İtalya’da İslamofobi ile mücadele planı
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2025 17:17

La Repubblica gazetesinin haberine göre, 15 Mart İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü dolayısıyla İtalya’nın kuzeybatısındaki Torino Belediyesi ile kentteki 6 İslami merkez arasında, ayrımcılık hadiseleri çerçevesinde İslamofobiyle mücadele planı başlatıldı.

Haberin Devamı

Plan kapsamında kentte İslamofobi hadiselerine ilişkin ihbarların ve buna yönelik verilerin bir merkezde toplanması öngörülüyor. Torino kenti, bu plan çerçevesinde İslamofobi vakalarına ilişkin ihbarların bildirileceği ilk İtalyan kenti olacak.

AMACIMIZ BASMAKALIP DÜŞÜNCELERİ YIKMAK
Torino Belediye Meclisinin Hoşgörüsüzlük Ve Irkçılıkla Mücadele Komisyonu Başkanı Abdullahi Ahmed de basına yaptığı açıklamada, “İslamofobiye dair ihbarların toplanabileceği merkezleri kuran ilk İtalyan şehri olacağız. Şu ana kadar böyle bir sistem yoktu. Büyükşehir belediyesi eğitim programları düzenleyecek, topluluklar ihbarları toplayacak ve yine belediye farkındalık yaratacak projeleri teşvik edecek ve tüm veriler yıllık raporlarla paylaşılacak. Torino’nun diğer şehirlerden önde olduğunu biliyoruz ancak gerçek durumu anlamak istiyoruz. Bugün bu süreci başlatıyoruz” ifadelerini kullandı. Torino Belediyesi Sosyal Politikalar ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği yetkilisi Rossana Schillaci de “Bu protokolle birlikte 6 İslami merkez, ayrımcılıkla mücadele ağımıza katılma kararı aldı. Amacımız, toplumdaki basmakalıp düşünceleri yıkmak” değerlendirmesinde bulundu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İtalya#İslamofobi#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!