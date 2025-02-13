İtalya’da casus yazılım krizi: Hükümet yalanladı!

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İSRAİLLİ şirket Paragon Solutions’ın geliştirdiği “Graphite” casus yazılımının, İtalya da dahil olmak üzere pek çok ülkede, gazeteciler ve aktivistler üzerinde yasa dışı kullanıldığı iddialarına ilişkin tartışmalar, İtalya’da gündemdeki yerini koruyor. Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki sağ hükümetin Parlamento ile İlişkilerden Sorumlu Bakanı Luca Ciriani, Temsilciler Meclisi’nde, Paragon’un casus yazılımıyla İtalya’da gazeteciler ile aktivistlerin hedef alınması ve bunun ardından İsrailli şirketin, İtalya ile sözleşmesini feshettiği haberine ilişkin milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

CASUS YAZILIM ANAYASA RİADET EDEREK KULLANILDI

Ciriani, “İtalyan istihbarat servisleri, dünyanın tüm istihbarat teşkilatları gibi ulusal güvenlik adına terör veya suç örgütleriyle mücadele etmek için uzun yıllardır Paragon Solutions şirketi tarafından üretilen ve sağlanan araçları kullanmaktadır” dedi. Bakan Ciriani, Paragon’un İtalya ile sözleşmesini sonlandırdığı haberlerini yalanlayarak, “Paragon Solutions’ın hizmetlerini en üst düzeyde profesyonellik ve ciddiyetle sağladığını kabul etmek gerekir. Son günlerde istihbarat topluluğuyla herhangi bir sözleşmenin feshedildiği doğru değildir. Tüm sistemler, ulusun çıkarlarına ve güvenliğine saldıranlara karşı tam olarak faaliyetteydi ve faaliyette olmaya devam etmektedir” diye konuştu. Ciriani, casus yazılımın anayasaya ve yasalara en sıkı şekilde riayet edilerek kullanıldığını belirtti. Bakan Ciriani, hükümetin gazetecileri takip ettirmediğini dile getirerek, son günlerde bu konuda suçlama yöneltenler hakkında yasal işlem başlatmayı düşündüklerini söyledi.



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Meta’nın anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, ocak ayı sonunda yaklaşık 90 gazeteci ve sivil toplum üyesinin, “Paragon Solutions” adlı İsrail merkezli şirketin “ Graphite ” isimli casus yazılımıyla hedef alınmış olabileceğini belirtmişti. İtalya’da Başbakan Meloni’nin partisi “İtalya’nın Kardeşleri”nin gençlik kollarındaki faşizm yanlılarını Haziran 2024’te ortaya çıkaran Fanpage haber sitesinin yayın yönetmeni Francesco Cancellato, 31 Ocak’ta WhatsApp’tan gelen uyarı mesajıyla siber saldırıya uğradığını öğrendiğini açıklamıştı. Cancellato dışında Akdeniz’i geçmeye çalışan göçmenleri kurtarmak üzere faaliyetlerde bulunan “Mediterranea Saving Humans” adlı STK’nin kurucusu Luca Casarini de benzer şekilde hedef alındığını bildirmişti.

7 KULLANICI HEDEFTE

İtalya Başbakanlığı, 5 Şubat’ta İtalya’dan 7 kullanıcının bu uygulamanın hedefi olduğunu, Ulusal Siber Güvenlik Ajansının (ACN) harekete geçirildiğini açıklamıştı. Başbakanlık, hükümetin İtalya’daki bazı kişileri bu casus yazılım üzerinden dinlediği iddiasını da reddederek İtalya dışında Belçika, Yunanistan, Letonya, Litvanya, Avusturya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Çekya, Danimarka, Almanya, Hollanda, Portekiz, İspanya ve İsveç’ten de mağdur kullanıcıların bulunduğunu kaydetmişti.

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10 ŞUBATTA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

İngiltere’den The Guardian gazetesi ise 6 Şubat’ta yayımladığı özel haberinde, Paragon Solutions’ın İtalya ile olan sözleşmesini sonlandırdığını ileri sürmüştü. Paragon Solutions şirketinin casus yazılımıyla takip edildiği ortaya çıkan “Mediterranea Saving Humans”ın kurucusu Casarini, kendisini izleme emrinin kimin verdiğinin soruşturulması için 10 Şubat’ta suç duyurusunda bulunmuştu.