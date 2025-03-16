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İtalya’da AB’ye destek mitingi

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#İtalya#AB#AVRUPADAN HABERLER
İtalya’da AB’ye destek mitingi
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2025 10:44

İtalya’nın başkenti Roma’da yaklaşık 30 bin kişinin katıldığı Avrupa Birliği’ne (AB) destek mitingi düzenlendi.

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Başkentin önemli meydanlarından Popolo’da gazeteci Michele Serra’nın çağrısıyla düzenlenen Avrupa yanlısı mitinge, organizatörlere göre yaklaşık 30 bin kişi katıldı. Muhalefetteki sol tandanslı partilerin temsilcileri, milletvekilleri ve belediye başkanları ile sanat ve medya dünyasının önde gelen isimlerinin de katıldığı mitingde, AB ve Ukrayna bayrakları açıldı.

Mitingde, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in yeniden silahlanma planına hem destek veren hem de karşı çıkan aktivistler ve siyasilerin bulunması dikkati çekti. Mitingde yapılan konuşmalarda, AB’nin birçok konuda farklı düşünen insanların bulunduğu bir meydan olduğu ve her zaman güçlü olması gerektiği belirtildi.

Miting meydanında, AB’ye yönelik yaklaşımından dolayı ABD Başkanı Donald Trump’a tepki gösterilen dövizler açıldı.

İtalya’da AB’ye destek mitingi

İtalya’da AB’ye destek mitingi

İtalya’da AB’ye destek mitingi

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#İtalya#AB#AVRUPADAN HABERLER

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