İtalya ve İspanya için kısıtlamaya devam

FRANSA, Avusturya ve İsviçre sınırlarında tüm sınır kapılarının açılacağını, kontrollerin 15 Haziran’a kadar devam edeceğini ancak sistematik kontrol yerine rastgele kontrollerin yapılacağını belirten Seehofer, salgında yaşanan olumlu durumun devam etmesi halinde 15 Haziran tarihinden itibaren bu ülkelere sınır kontrollerinin ise tamamen kalkacağını açıkladı. Almanya’nın, Danimarka sınırını da açmak için hazır olduğunu belirten Seehofer, ancak Danimarka’nın komşu ülkelerle bu konuda ortak bir çözüme kadar beklemek istediğini söyledi. Almanya, Hollanda ve Belçika sınırlarını ise kapatmamıştı. Çek ve Polonya sınırlarında da Almanya kontroller yapmıyor. İçişleri Bakanı Horst Seehofer, İtalya, İspanya, Yunanistan ve Hırvatistan gibi Almanya’nın komşusu olmayan Avrupa ülkelerine ne zaman seyahat özgürlüğünün mümkün olacağı sorusuna, bu ülkelere seyahat kısıtlamasının devam edeceği yanıtını verdi.

EYALETLERE TAVSİYE

Seehofer “AB Komisyonu üçüncü ülkelere seyahat sınırlamasının korunmasını ve uzatılmasını tavsiye etti. Biz bu tavsiyeye uyacağız. 15 Haziran tarihinden sonra nasıl devam edeceğini yeniden değerlendireceğiz” dedi. İtalya ve İspanya’yı koronavirüsün en yaygın olduğu ‘kırmızı ülkeler’ olarak nitelendiren Seehofer, bu ülkelere seyahat kontrollerini 15 Haziran’dan sonra da devam ettireceklerini kaydetti. Seehofer, “Bu ülkelere komşu olan Fransa, İsviçre ve Avusturya, kontrolleri hafifletmek için henüz erken olduğu görüşünde. Avusturya ve İsviçre, İtalya sınırlarında kontrolleri devam ettirecek. Biz de uçak seferlerini ve seyahat sınırlamasına devam edeceğiz” dedi. ABD, Rusya gibi Avrupa dışından gelenlere karantina uygulamasına devam edeceklerini belirten Seehofer, Avrupa içindeki seyahatlerde ise karantina uygulamasının kalkmasını yetkili olan eyaletlere tavsiye edeceklerini vurguladı.