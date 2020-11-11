İtalya karıştı! Fruscio'dan Diletta Leotta'ya gönderme

İtalya'da sunuculuk ve modellik yapan Marika Fruscio yaptığı açıklamalarla ülkede yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Sportpaper'a röportaj veren Fruscio, Serie A'daki şampiyonluk yarışını değerlendirirken, meslektaşı Diletta Leotta'yı da kızdıracak ifadeler kullandı. Fruscio, "Serie A'da forma giyen en seksi futbolcu kim?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Cevabım çok net; Fernando Llorente. Şu an Napoli'de oynamıyor olabilir ama yakışıklı bir çocuk" cevabını verdi. Şampiyonluk konusunda "Ligin daha başındayız. Napoli şampiyonluk adaylarından biri. Juventus artık o kadar ulaşılmaz değil. Inter, bende şampiyon olacak bir takım gibi izlenim bırakmadı. Atalanta ve Sassuolo tüm zorluklara rağmen mutlu sona ulaşabilir" şeklinde konuştu.

İtalya'da sunuculuk ve modellik yapan Marika Fruscio, Diletta Leotta'yı eleştirerek, "Diletta Leotta bir gazeteci değil. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. İyi bir sunucu, güzel bir görünüşe sahip ama futbol için yeterli değil. Onun yerine Giorgia Rossi'yi (Mediaset spikeri) tercih ederim." dedi.

Marika Fruscio zaman zaman yaptığı iğneleyici açıklamalarla dikkat çekiyor. Diletta Leotta ise hem güzelliği hem yeşil sahalardaki tarzıyla beğeni topluyor. Bu sezon DAZN kanalı adına Serie A'yı yakından takip eden güzel spiker Diletta Leotta, İtalya'nın en çok konuşulan isimlerinden olmayı başardı. Juventus ve Roma maçlarının yayınlarında dikkat çeken Diletta Leotta, güzelliği ile göz kamaştırıyor.