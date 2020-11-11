MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa Haberleriİtalya karıştı! Fruscio'dan Diletta Leotta'ya gönderme
GeriAvrupa İtalya karıştı! Fruscio'dan Diletta Leotta'ya gönderme
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Avrupa
Haber Giriş: 11.11.2020 - 10:17 | Son Güncelleme:

İtalya karıştı! Fruscio'dan Diletta Leotta'ya gönderme

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İtalya karıştı! Fruscio'dan Diletta Leotta'ya gönderme
Abone Olgoogle-news

Top Calcio 24 TV'nin sunucusu olan Marika Fruscio, meslektaşı Diletta Leotta, şampiyonluk yarışı ve yakışıklı futbolcu konusu hakkında açıklamalarda bulundu.

İtalya'da sunuculuk ve modellik yapan Marika Fruscio yaptığı açıklamalarla ülkede yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Sportpaper'a röportaj veren Fruscio, Serie A'daki şampiyonluk yarışını değerlendirirken, meslektaşı Diletta Leotta'yı da kızdıracak ifadeler kullandı.

İtalya karıştı Frusciodan Diletta Leottaya gönderme
Fruscio, "Serie A'da forma giyen en seksi futbolcu kim?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Cevabım çok net; Fernando Llorente. Şu an Napoli'de oynamıyor olabilir ama yakışıklı bir çocuk" cevabını verdi.
İtalya karıştı Frusciodan Diletta Leottaya gönderme
Şampiyonluk konusunda "Ligin daha başındayız. Napoli şampiyonluk adaylarından biri. Juventus artık o kadar ulaşılmaz değil. Inter, bende şampiyon olacak bir takım gibi izlenim bırakmadı. Atalanta ve Sassuolo tüm zorluklara rağmen mutlu sona ulaşabilir" şeklinde konuştu.
İtalya karıştı Frusciodan Diletta Leottaya gönderme

İtalya'da sunuculuk ve modellik yapan Marika Fruscio, Diletta Leotta'yı eleştirerek, "Diletta Leotta bir gazeteci değil. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. İyi bir sunucu, güzel bir görünüşe sahip ama futbol için yeterli değil. Onun yerine Giorgia Rossi'yi (Mediaset spikeri) tercih ederim." dedi.

Marika Fruscio zaman zaman yaptığı iğneleyici açıklamalarla dikkat çekiyor. Diletta Leotta ise hem güzelliği hem yeşil sahalardaki tarzıyla beğeni topluyor.

İtalya karıştı Frusciodan Diletta Leottaya gönderme
Bu sezon DAZN kanalı adına Serie A'yı yakından takip eden güzel spiker Diletta Leotta, İtalya'nın en çok konuşulan isimlerinden olmayı başardı. Juventus ve Roma maçlarının yayınlarında dikkat çeken Diletta Leotta, güzelliği ile göz kamaştırıyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle