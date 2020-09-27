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Avrupa
DHA
Haber Giriş: 27.09.2020 - 11:25 | Son Güncelleme:

İsviçre’de eylülde kar sürprizi

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İsviçre’de eylülde kar sürprizi
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İsviçre’ye kış beklenenden erken geldi. Eylül ayında yağan karın yüksekliği 25 cm’ye ulaştı.

KÜRESEL ısınmanın etkilerinin hissedildiği dünyada, eylül ayında bazı ülkelere kar yağdı. Avusturya ve İsviçre’nin bazı kesimleri, erken kar yağışıyla sonbahara merhaba dedi. Avrupa Meteoroloji ajansı bugün, İsviçre’nin güney kantonundaki Montana kasabasında neredeyse 25 cm’ye ulaşan kar yağışı yaşadığını söyledi. Yetkililer eylül ayında yağan karın ülke tarihinde bir rekor kırdığını ifade etti. Avusturya’nın bazı bölgelerinde ise, deniz seviyesinden 550 metre yükseklikte kar yağışı kaydedildi.

İsviçre’de eylülde kar sürprizi

 

 

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