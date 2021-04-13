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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: AP
Haber Giriş: 13.04.2021 - 13:36 | Son Güncelleme:

İşverenlere, çalışanlarına test mecburiyeti

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İşverenlere, çalışanlarına test mecburiyeti

Başbakan Angela Merkel başkanlığında bugün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında, Almanya’da işverenlere, çalışanlarına haftada bir kez test yaptırma zorunluğunu içeren tasarı kabul edildi. Tasarıda, çalışanların test yaptırma mecburiyetinin olmadığı belirtildi.

Federal Maliye Bakanı Olaf Scholz, test ücretinin işverenler tarafından ödeneceğini açıklandı. Alman İşverenler Biliği (VdU) ise test yaptırma mecburiyetine ve ücretlerin işverenler tarafından ödenmesine tepki gösterdi. VdU, böyle bir uygulamanın işverenlere ayda 7 milyar euroya mal olacağına dikkati çekerek, zaten pandemi nedeniyle yaşadıkları mali sıkıntıların daha da artacağını vurguladı.

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