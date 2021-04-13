İşverenlere, çalışanlarına test mecburiyeti

Federal Maliye Bakanı Olaf Scholz, test ücretinin işverenler tarafından ödeneceğini açıklandı. Alman İşverenler Biliği (VdU) ise test yaptırma mecburiyetine ve ücretlerin işverenler tarafından ödenmesine tepki gösterdi. VdU, böyle bir uygulamanın işverenlere ayda 7 milyar euroya mal olacağına dikkati çekerek, zaten pandemi nedeniyle yaşadıkları mali sıkıntıların daha da artacağını vurguladı.