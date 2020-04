İşverenlerden Merkel’e mektup: ‘Bu artık böyle gidemez’

ALMANYA Başbakanı Angela Merkel ile eyalet başbakanları, koronavirüs önlemlerini değerlendirmek için yarın toplanıyor. Telekonferans sistemiyle yapılacak toplantıda önlemler için yeni açılımlar beklenmiyor. Başbakan Merkel, önlemlerde daha fazla açılım taleplerine karşı, “İlk küçük açılımların nasıl büyük sonuçlar doğuracağını 14 gün sonra göreceğiz” diyerek taleplere karşı çıktı. Ancak işverenler, yarın yapılacak toplantı öncesi hükümete ortak bir mektup kaleme alarak ekonomik önlemlerde yumuşamanın artık ertelenmemesi uyarısında bulundular. Başbakanlık Müsteşarı Helge Braun’a verilen mektubun içeriği hükümete bir ültimatom niteliği taşıyor. Tekstil, dış ticaret, restoran işletmecileri, ticaret sektörü kuruluşlarının ortak kaleme aldığı mektupta şu ifadelere yer verildi: ‘REFAH KAYBINA YOL AÇAR’

“Ekonomik hayatın durması her hafta Alman ekonomisinde iki haneli milyarlarca Euro’yu bulan üretim kaybına yol açıyor. Buna dünyanın hiçbir ekonomisi aylarca dayanamaz. Ekonomide kalıcı büyük zararlara ve yüksek refah kaybına yol açar. Mart ortasından beri Alman ekonomisi feci bir olağanüstü hal içinde bulunuyor. Şirketlerde batma korkusu ve can alıcı kararların her hafta ertelenmesi, derin bir kaygı, umutsuzluk ve şaşkınlık yaratıyor. Çok sayıda orta ölçekli şirket için umutla gözyaşı hattı arasında karar verme saati geldi. Perspektifsizlik ve plansızlık, işveren yaratıcılığını ve güvenini boğuyor. Bu artık böyle gidemez. Hükümet başlangıçta krize karşı hızlı ve ölçülü hareket etti. Bu sayede salgın Almanya’yı diğer ülkeler kadar sert vurmadı. Şimdi ama artık ekonomik yaşamı 4 Mayıs’tan itibaren aktifleştirme zamanı geldi. Almanya’nın yeniden start alması için çok açık perspektife ihtiyacı var.”