İsveç’teki seçime, Konya-Kulu’da kampanya

İSVEÇ’te kurduğu partiyle Eylül 2022’de yapılacak İsveç genel ve yerel seçimlerine katılacak olan 2 çocuk babası 38 yaşındaki Mikail Yüksel, yaklaşık 23 bin oy alabilirse, yüzde 4 barajını geçerek İsveç Meclisi’ne girebilecek. Göteborg Üniversitesi’nde siyaset bilimi üzerine lisans ve yüksek lisansını tamamlayan Yüksel, Türkiye’den İsveç’e en çok göç veren bölge olma özelliğini taşıyan memleketi Konya’nın Kulu ilçesinde giderek seçim çalışması yaptı. Kapı kapı dolaşarak, esnaf ziyaretleriyle, çay bahçesi sohbetleriyle tatil için İsveç’ten ilçeye giden Kulululardan oy isteyen Yüksel, kurduğu Nüans Partisi’nde (Partiet Nyans), farklı millet ve kökenlerden insanlarla bir araya gelerek çok kültürlü bir yönetim oluşturduklarını söyledi. İsveç’te İslamofobi ve ırkçılığın son dönemlerde artış gösterdiğini ifade eden Yüksel, şunları söyledi: “İsveç’te neden siyasette olmalıyız? Öncelikle göçmen kökenli ve göçmenlerin sorunlarına dikkati çeken siyasetçi sayısı çok az. Siyasete girmek isteyen göçmen, Müslüman, özellikle Türkiye kökenli siyasetçiler maalesef değişik sebeplerle engelleniyor. Biz de bu engelleri aşmak adına kendi partimizi kurduk. Seçmen kitlemizin yeterince büyük olduğunu gördük. Partimizle bu engelleri aşabileceğimizi düşünüyoruz. Amacımız, İsveç’te azınlık haklarını korumak, garanti altına almak ve yükselen ırkçılıkla mücadele etmek.” ‘ALDIĞIMIZ TEPKİLER ÇOK İYİ’

“Kulu’da afişler asarak vatandaşlarımızın dikkatini çekmek istiyorum. İsveç’te yaklaşık 60 bin civarında Kulu kökenli vatandaşımız var. Bizim de Meclis’e girmemiz için tek bir seçim bölgesinden 23 bin oy almamız yetiyor. Belediyelere girmek içinse çok daha az oy yetiyor. Bu yüzden Kulu önemli bir bölge. Seçmen kitlemiz burada olduğu için seçim çalışmalarımızı buraya taşımamız gayet doğal. Kulu, Türkiye’den İsveç’e en çok göç veren bölge. Bu yüzden burada seçimi kazanırsak, İsveç’te de kazanırız diye düşünüyorum. O nedenle seçim çalışmalarımızı buraya taşıdık. Aldığımız tepkiler çok iyi. Gerek burada gerek İsveç’te bizi destekliyorlar, sağ olsunlar. Olumlu tepkiler alıyoruz. Nüans Partisi gibi partiler tüm Avrupa’da kurulmaya başladı Bundan 20-30 yıl sonra Avrupa Parlamentosu’nda bu tarz partiler yer alacak. Bu da Avrupa’daki göçmen kökenli vatandaşların, özellikle Müslüman kökenli vatandaşların sempati duyduğu ülkelere fayda sağlayacaktır. Bizim de parti yönetimimiz çok kültürlü. Birinci genel başkan yardımcısı İsveç kökenli. İkinci genel başkan yardımcımız Boşnak kökenli, parti genel sekreterimiz Mısır kökenli. Somali, Kürt, Arap kökenli... Çok kültürlü bir parti yönetimimiz var. İleride İsveç’te göçmenlerin sesi olacak bir partiyiz. Seçmenin sorunlarını en yakından tanıyan siyasetçiler bu partide.” ‘HER ZAMAN YANINIZDAYIZ’

18 yıldır İsveç’te yaşayan, tatil için memleketi Kulu’ya giden Hamit Arslan, Yüksel’i desteklediğini, aile ve arkadaşlarına da Yüksel’in partisi için oy kullanmaları tavsiyesi vereceğini söyledi. Türkiye vatandaşlarının İsveç’te siyaset yapmasını memnuniyetle karşıladığını belirten Arslan, “Çok gurur verici ve sevindirici. Avrupa ve İsveç’te politika biraz daha farklı yönde esiyor. Orada ırkçılıkla karşılaşabiliyorsun. İnsan çok darbe alıyor. Birbirimize destek olmamız lazım. Mikail kardeşim iyi biri. Kendisini destekleyeceğim” diye konuştu. Kulu’da esnaflık yapan Güven Kaplan da kendisini ziyaret eden Yüksel’e teşekkür ederek, “İsveç’te 5 kardeşim, akrabalarım, dostlarım var. Sizin yanınızda olmak bizim için gururdur, onurdur. İsveç’te bizi en iyi şekilde temsil edeceğinize inanıyoruz. Her zaman yanınızda olacağız. Buna emin olabilirsiniz” ifadesini kullandı. İsveç’te yaşayan Sultan Baran ise, “Bir Kululunun, kendi halkımızdan birinin aday olmasından çok memnunuz, kendisini destekliyoruz. Akrabalarımızın çoğu İsveç’te. Hep birlikte oy vereceğiz” dedi.