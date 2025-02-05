İsveç’teki saldırı nedeniyle AB Komisyonu’nda bayraklar yarıya indirildi

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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıyı ‘dehşet verici’ olarak nitelendirerek, “Bu tür şiddet ve terörün toplumlarımızda, hele hele okullarda yeri yoktur” ifadesini kullandı. AB’nin İsveç’in ‘yanında olduğunu’ bildiren von der Leyen, saldırıda yaralananlara geçmiş olsun dileklerini iletti. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da saldırıdan duyduğu üzüntüyü ifade ederek, “Okullar öğrenim için güvenli alanlar olmalıdır, şiddet mekânları değil” mesajını paylaştı.

SİLAHLI SALDIRIDA 11 KİŞİ ÖLDÜ

İsveç’in Örebro kentindeki Risbergska Lisesi kampüsüne dün yerel saatle 13.30’da saldırı düzenlenmiş, 11 kişi hayatını kaybetmişti. İsveç polisi, ölenler arasında silahlı saldırganın da bulunduğunu ve saldırının terör saikli olduğuna inanmadıklarını bildirmişti. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, olayı ülke tarihinin ‘en kötü toplu silahlı saldırısı’ olarak nitelendirmişti.

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İSVEÇ KRALI ZİYARET ETTİ

İsveç Kralı Carl 16. Gustaf ve eşi Kraliçe Silvia, İsveç’in Örebro kentinde bulunan, 11 kişinin öldüğü silahlı saldırının yaşandığı Risbergska Lisesi’ni ziyaret etti.

FRANSA’DAN DAYANIŞMA MESAJI

Öte yandan, Fransa, olayla ilgili İsveç’le dayanışma içinde olduklarını bildirerek saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Fransa Dışişleri Bakanlığı açıklamada, 11 kişinin ölümüne ve çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açan saldırıyla ilgili “Fransa, İsveç’in yanındadır” ifadeleri kullanıldı.