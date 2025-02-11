×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

İsveç’te okul saldırısında ölenlerin çoğu göçmen

Güncelleme Tarihi:

#İsveç#Okul Saldırısı#AVRUPADAN HABERLER
İsveç’te okul saldırısında ölenlerin çoğu göçmen
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2025 09:59

İsveç’in Örebro kentindeki bir okula düzenlenen saldırıda ölen 10 kişiden 8’inin göçmen kökenli olduğu 2’sinin ise İsveçli olduğu bildirildi.

Haberin Devamı

Stockholm polisinden yapılan açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren 35 yaşındaki İsveç vatandaşı Rickard Andersson’un psikolojik rahatsızlığı olduğu, saldırganın evinde yapılan aramada belli bir ideolojik bağlantıya rastlanan yazı ve dijital materyallerin bulunmadığı belirtildi. Örebro polisinden yapılan açıklamada da saldırıda ölen 10 kişiden 7’sinin kadın, 3’ünün erkek olduğu ve saldırganın intihar ettiği bildirildi.

İsveç’te okul saldırısında ölenlerin çoğu göçmen

Ölenlerden 8’inin göçmen kökenli olduğu vurgulanan açıklamada, bunlardan 2’sinin Suriye, diğerlerinin ise Eritre, İran, Bosna Hersek, Somali, Afganistan ve Irak vatandaşı olduğu bilgisine yer verildi. Açıklamada, ölenlerden 2’sinin ise İsveç vatandaşı olduğu kaydedildi.

Haberin Devamı

İsveç’te okul saldırısında ölenlerin çoğu göçmen

SALDIRGAN DAHİL 11 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ
Saldırı, 4 Şubat’ta Örebro’daki Risbergska Lisesi kampüsünde yerel saatle 12.30’da gerçekleştirilmişti. Olayda saldırgan dahil 11 kişinin öldüğü bildirilmişti. Yetkililer, saldırganın 35 yaşında İsveç vatandaşı Rickard Andersson olduğunu duyurmuştu.

İsveç’te okul saldırısında ölenlerin çoğu göçmen

İsveç medyasında, saldırganın “Avrupa’dan defolun” diyerek etraftakilere ateş açtığı görüntüler yer alıyor. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, okul saldırısına ilişkin dün yaptığı açıklamada, “İsveç tarihindeki en kötü katliam” yorumunu yapmıştı. İsveç halkına birlik olma çağrısı yapan Kristersson, “Göçmen kökenli insanlarda ise bu durum, özel bir kırılganlık duygusuna neden oldu” ifadelerini kullanmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İsveç#Okul Saldırısı#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!