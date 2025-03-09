İsveç’te farklı inanç grupları aynı sofrada

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İsveç İslam Dernekleri Federasyonunun organize ettiği iftar programına, Türkiye’nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel, İsveç Kilisesi Papazlar Birliği Başkanı Peter Lööv Roos, İsveç Kilise Birliği Diyalog Başkanı Eva Maria Munck, İsveç Botkyrka Budist Topluluğu Başkanı Marie Spennare ile Stockholm’deki farklı inanç gruplarının önde gelen temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Büyükelçi Tezel, burada yaptığı konuşmada, böyle bir program düzenledikleri için İsveç İslam Dernekleri Federasyonuna teşekkür etti.

