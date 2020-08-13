İsveç’te cami önünde Kur’an yakacaktı... Polis izin vermedi

PALUDAN, ülkedeki aşırı sağcıların internet haber sitesi Samnytt’e yaptığı açıklamada, Malmö’nün Rosengard bölgesinde cuma namazı öncesinde bir cami önünde Kur’an-ı Kerim yakmak için protesto izni istediklerini, ancak İsveç polisinin bunu kabul etmediğini söyledi. Danimarkalı aşırı sağcı lider, geçen hafta sosyal medyadan Malmö’de Kur’an-ı Kerim yakmak için harekete geçtiklerini duyurmuştu.

Rasmus Paludan, İsveç’te aşırı sağcı sokak ressamı Dan Park’tan Kur’an-ı Kerim yakma teklifi aldığını ve bunu 28 Ağustos Cuma günü saat 12.00’de bir caminin önünde gerçekleştireceklerini açıklamıştı. Malmö’nün Müslümanlar tarafından işgal edilmiş bir şehir olduğunu savunan Paludan, “İşgal edilen yerlerde en azından gösteri yaparız” ifadesini kullanmıştı.

Danimarka’da sık sık Kur’an-ı Kerim yakma provokasyonu ile tanınan Rasmus Paludan, 14 farklı suçtan yargılandığı davada 3 ay hapis ve 3 yıl avukatlıktan men cezası almıştı.