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Avrupa
İHA / Fotoğraflar: EPA-EFE
Haber Giriş: 30.08.2020 - 10:18 | Son Güncelleme:

İsveç’te aşırı sağcı grup Kur’an-ı Kerim yaktı, sokaklar karıştı

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İsveç’te aşırı sağcı grup Kur’an-ı Kerim yaktı, sokaklar karıştı
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İsveç’te aşırı sağcı grubun Kur’an-ı Kerim’i yaktığı görüntüleri sosyal medyada yayınlamasının ardından İsveç sokakları karıştı.

İSVEÇ’te önceki gün öğleden sonra Malmö kentinin merkezi sayılan Stortorget’te bir araya gelen aşırı sağcılar Danimarkalı politikacı Rasmus Paludan’a destek gösterisi düzenlemek istedi. Irkçı grubun gösteriler sırasında Kur’an-ı Kerim’i yaktığı ve tekmelediği görüntüleri sosyal medyada paylaşmasının ardından yüzlerce Müslüman sokaklara döküldü. Müslümanlar, yapılan saygısızlığı protesto etmek amacı ile yürüyüş gerçekleştirdi. Müslümanların yürüyüşüne izin vermeyen polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Polis göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı bomba kullanırken, eylemciler ise polise havai fişek ve taş atarak karşılık verdi. Gecenin ilerleyen saatlerinde birçok araç ateşe verilirken, sokaklar savaş alanına döndü. Polis, 20 kişiyi gözaltına aldı. Malmö Bölge Polisi Thomas Söderberg yaptığı açıklamada, çıkan olaylar nedeni ile çok sayıda polisin hafif şekilde yaralandığını aktardı.

İsveç’te aşırı sağcı grup Kur’an-ı Kerim yaktı, sokaklar karıştı
İsveç’te aşırı sağcı grup Kur’an-ı Kerim yaktı, sokaklar karıştı

İsveç’te aşırı sağcı grup Kur’an-ı Kerim yaktı, sokaklar karıştı
İsveç’te aşırı sağcı grup Kur’an-ı Kerim yaktı, sokaklar karıştı

 

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