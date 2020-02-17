İsveçlilerin tercihi Alanya

DÜZENLENEN uluslararası fuara Türkiye’nin yanı sıra İtalya, İspanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi Arnavutluk ve Yunanistan da katıldı. Fuara katılan emlakçılardan Yakup Uslu, şöyle dedi: “Yıllardır bu fuara katılıyoruz. İsveç, bizim için en önemli pazarlarımızdan biri. İsveçliler yılda sadece 30 gün güneş görebiliyor. Bizler gelir düzeyi yüksek yabancıları senede 300 gün güneş gören ülkemize getirmeye çalışıyoruz. Kış aylarını soğuk ve karanlık İskandinavya’da geçirmek istemeyen gelir düzeyi yüksek İsveçli emekliler için kışları ılıman olan Türkiye, ilk tercihler arasında.”

Gazipaşa Havaalanı’nın açılmasından dolayı satışlarının daha da arttığını söyleyen Yakup Uslu, İsveç’ten gelen turistler ve ev sahiplerinin 30 dakika içinde evlerine ya da Alanya’daki otellerine ulaşabildiğini söyledi.





