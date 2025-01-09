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İsveç, Almanya’dan 44 Leopard 2A8 tankı satın alacak

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#Almanya#Leopard 2A8 Tankı#AVRUPADAN HABERLER
İsveç, Almanya’dan 44 Leopard 2A8 tankı satın alacak
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2025 13:49

İsveç Savunma Bakanlığı, yapılan açıklamada, Almanya’dan 44 yeni Leopard 2A8 tankının satın alınacağı ve envanterdeki 66 Leopard 2 tankı ile diğer savaş araçlarının kapsamlı şekilde modernize edileceğini açıkladı.

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SAVUNMA Bakanı Pal Jonson, mevcut güvenlik durumu nedeniyle 1950’lerden bu yana en kapsamlı modernizasyonun gerçekleştirildiğini ifade etti. İsveç’in bu amaçla yeni üretilen 44 Leopard 2A8 tankının temini için Fransız-Alman savunma şirketi KNDS ile anlaşma imzaladığı kaydedildi. Modernizasyon için 22 milyar kron (yaklaşık 1.9 milyar Euro) harcanacağı ve savunma kabiliyetlerini önemli ölçüde güçlendirerek kurulmakta olan dört tugayın tamamlanmasına katkıda bulunulmasının amaçlandığı vurgulandı. Yeni tankların 2028 ile 2031 yılları arasında teslim edilmesi planlanıyor.

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#Almanya#Leopard 2A8 Tankı#AVRUPADAN HABERLER

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