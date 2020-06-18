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Avrupa
İHA / Fotoğraf: facebook
Haber Giriş: 18.06.2020 - 10:35,Son Güncelleme:

İsveç, 10 ülkeye seyahat uyarısını kaldırdı

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İsveç, 10 ülkeye seyahat uyarısını kaldırdı
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İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, İsveç’in 10 Avrupa ülkesine seyahat uyarısını kaldırdığını duyurdu.

İSVEÇ, 10 Avrupa ülkesine koronavirüs salgını kapsamında yaptığı seyahat uyarısını kaldırdı. İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde yaptığı açıklamada Belçika, Fransa, Yunanistan, İzlanda, İtalya, Hırvatistan, Lüksemburg, Portekiz, İsviçre ve İspanya’ya seyahat uyarısının kaldırıldığını duyurdu. Avrupa Birliği (AB) ve Shengen dışındaki ülkelere seyahat için yapılan seyahat uyarısı ise 31 Ağustos’a uzatıldı.

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