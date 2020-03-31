İstismarcı sapığın cezası 26 Mayıs’ta kesilecek

26 yaşındaki askerin yargılanacağı ilk duruşma Duisburg yakınlarındaki Moers’ta 12 Mayıs’ta yapılacak. Davada kararın dört duruşmadan sonra verileceği ve son duruşmanın 26 Mayıs’ta yapılması planlanıyor. Savcının hazırlayıp mahkemeye sunduğu ve mahkemece de kabul edilen iddianameye göre sapık asker aralarında öz kızı, üvey oğlu ve yeğeninin de bulunduğu çok sayıda küçük çocuğa cinsel istismarda bulundu. Sapık askerin Bergisch Gladbach’da küçük bir kızı taciz etmesiyle şimdiye kadar işlediği suçlar da ortaya çıktı.

33 KEZ İSTİSMAR ETMİŞ

Kızın babasının şikayeti üzerine araştırma yapan polis, askerin işlediği diğer suçları da belirledi. Sapık askerin Mayıs 20018’den Ekim 2019’a kadar tam 33 kez çocuklara cinsel istismar suçu işlediği tespit edildi. Cinsel istismar kurbanı çocukların ise 2012 ile 2017 yılları arasında doğdukları da iddianamede yer aldı. Sapığın 2019 yılının Haziran ayına kadar eşi, eşinin ilk birlikteliğinden doğan oğlu ve kendi öz kızıyla birlikte Aşağı Saksonya Eyaleti sınırları içinde kalan Lintfort’ta yaşadı. Eşinin hafta sonu işe gitmesini fırsat bilen sapık, hem kendi öz kızına hem de üvey oğluna defalarca cinsel istismarda bulundu.