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Avrupa
BERLİN
Haber Giriş: 12.05.2020 - 14:19,Son Güncelleme:

İstismarcı asker hâkim karşısında

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İstismarcı asker hâkim karşısında
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Dört çocuğa 36 kez cinsel istismarda bulunmak ve bazılarının da görüntülerini çekip yaymakla suçlanan 27 yaşındaki askerin duruşması Duisburg yakınlarındaki Moers’ta başladı. Ekim ayında yakalanan sanık suçlarını itiraf etmişti.

ELLERİ kelepçeli ve maskeli salona alınan sanık, duruşma boyunca maskesini ağzından çıkarmadı. Savcının iddianamesinde sanığın genel olarak tehlikeli bir kişiliğinin olduğu, başka bir davada aynı suçlamayla yargılanan bir arkadaşıyla birlikte iki kez daha çocuk istismarında bulunduğu belirtildi. Sanığın hem öz kızına hem üvey oğluna hem de yeğenine cinsel istismarda bulunduğu da iddianamede yer aldı. Gençlik dairesi, cinsel istismar kurbanı dört çocuktan üçü adına duruşmada müdahil avukat bulundurdu.

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