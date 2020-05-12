İstismarcı asker hâkim karşısında

ELLERİ kelepçeli ve maskeli salona alınan sanık, duruşma boyunca maskesini ağzından çıkarmadı. Savcının iddianamesinde sanığın genel olarak tehlikeli bir kişiliğinin olduğu, başka bir davada aynı suçlamayla yargılanan bir arkadaşıyla birlikte iki kez daha çocuk istismarında bulunduğu belirtildi. Sanığın hem öz kızına hem üvey oğluna hem de yeğenine cinsel istismarda bulunduğu da iddianamede yer aldı. Gençlik dairesi, cinsel istismar kurbanı dört çocuktan üçü adına duruşmada müdahil avukat bulundurdu.