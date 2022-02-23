İstihbarattan neonazi uyarısı! Doğu Almanya’ya...

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BRANDENBURG istihbaratına göre, son yıllarda batı eyaletlerinden doğu eyaletlerine yerleşen ve burada küçük yerleşim birimlerinde gayrimenkul satın alan neonazilerin sayısında artış gözlendi. Brandenburg Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Jörg Müller, Funke medya grubuna verdiği demeçte, “Neonaziler ülkenin doğusunda ucuz gayrimenkul alıyor, konserler düzenliyor veya yeni gruplar oluşturuyor” dedi. Müller, aralarında tanınmış üst düzey kişilerin de bulunduğu çok sayıda aşırı sağcının, Bavyera ve Kuzey Ren Vestfalya gibi batı eyaletlerden Brandenburg ve Saksonya gibi doğu eyaletlerine geldiklerini kaydetti. Müller, bunun çok tehlikeli bir trend olduğunu ifade ederken, aşırı sağcıların seyrek yerleşim bölgelerine yerleştiklerini ve burada kendilerine karşı gelecek sivil bir toplumun bulunmadığını kaydetti. Almanya’da önceki yıllarda aşırı sağcıların yoğun olarak yaşadığı doğu eyaletlerindeki bazı bölgelerde yabancıların giremeyeceği ‘kurtarılmış bölgeler’ oluştuğu gündeme gelmişti.