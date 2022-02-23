İstihbarattan neonazi uyarısı! Doğu Almanya’ya...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ukrayna az önce harekete geçti... Son kozunu oynadıUkrayna az önce harekete geçti... Son kozunu oynadı!#Rusya
İngiliz ve ABDli uzmanlardan dikkat çeken analiz... Tarih tekerrür mü edecekİngiliz ve ABD'li uzmanlardan dikkat çeken analiz... Tarih tekerrür mü edecek?#Rusya
Ukrayna krizi savaşa yol alıyor... İşte Rusyanın olası işgal rotalarıUkrayna krizi savaşa yol alıyor... İşte Rusya'nın olası işgal rotaları!#RUSYA
Dış basında manşetler yaptırımlara ayrıldı Deliyi durdurunDış basında manşetler yaptırımlara ayrıldı! 'Deliyi durdurun' #RUSYA
Ukrayna kararını açıklarken Putin Osmanlılar’a kadar uzandı Ukrayna kararını açıklarken Putin Osmanlılar’a kadar uzandı#Vladimir Putin
Batı istihbaratı ve medya yalanlarıBatı istihbaratı ve medya yalanları#Vladimir Putin
İstanbulda hava kirliliği tehdidi... Dikkat Koronavirüs riskini artırıyorİstanbul'da hava kirliliği tehdidi... Dikkat! Koronavirüs riskini artırıyor#İstanbul
Bakan Kasapoğlu, dijital etkinlikle 2022’nin Gençlik Katılım Yılı olduğunu duyurduBakan Kasapoğlu, dijital etkinlikle 2022’nin Gençlik Katılım Yılı olduğunu duyurdu#Bakan Kasapoğlu
Bitcoin için korkutucu tahmin Büyük kayıplar mı yaşanacakBitcoin için korkutucu tahmin! Büyük kayıplar mı yaşanacak?#Bitcoin
Zverev çılgına döndü Turnuvadan ihraç edildiZverev çılgına döndü! Turnuvadan ihraç edildi#Alexander Zverev
Siber saldırganların yeni hedefi evler… Tek tuşla kapı kilidiniz bile açılabilirSiber saldırganların yeni hedefi evler… Tek tuşla kapı kilidiniz bile açılabilir!#Teknoloji
Ukraynanın Ankara Büyükelçisinden net mesaj: Rusya kolay ilerlemeyecekUkrayna'nın Ankara Büyükelçisi'nden net mesaj: Rusya kolay ilerlemeyecek#Ukrayna
Tuba Ünsalın gözyaşlarıTuba Ünsal'ın gözyaşları#Tuba Ünsal
İbrahim Tatlısese eski eşi ve oğlundan sert tepki: Kendi kötü olmayı seçtiİbrahim Tatlıses'e eski eşi ve oğlundan sert tepki: Kendi kötü olmayı seçti!#İbrahim Tatlıses
O Ses Türkiye yarışmacısına silahlı saldırı Sürünerek yardım istedi'O Ses Türkiye' yarışmacısına silahlı saldırı! Sürünerek yardım istedi#İstanbul
HABERLERAvrupa Haberleri

İstihbarattan neonazi uyarısı! Doğu Almanya’ya...

#Almanya#Neonazi#AVRUPADAN HABERLER
İstihbarattan neonazi uyarısı Doğu Almanya’ya...

Almanya’da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı, aşırı sağcıların Doğu Almanya’ya yöneldikleri ve yerleşim yeri olarak hedef bölge seçtikleri uyarısında bulundu.

Haberin Devamı

BRANDENBURG istihbaratına göre, son yıllarda batı eyaletlerinden doğu eyaletlerine yerleşen ve burada küçük yerleşim birimlerinde gayrimenkul satın alan neonazilerin sayısında artış gözlendi. Brandenburg Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Jörg Müller, Funke medya grubuna verdiği demeçte, “Neonaziler ülkenin doğusunda ucuz gayrimenkul alıyor, konserler düzenliyor veya yeni gruplar oluşturuyor” dedi. Müller, aralarında tanınmış üst düzey kişilerin de bulunduğu çok sayıda aşırı sağcının, Bavyera ve Kuzey Ren Vestfalya gibi batı eyaletlerden Brandenburg ve Saksonya gibi doğu eyaletlerine geldiklerini kaydetti. Müller, bunun çok tehlikeli bir trend olduğunu ifade ederken, aşırı sağcıların seyrek yerleşim bölgelerine yerleştiklerini ve burada kendilerine karşı gelecek sivil bir toplumun bulunmadığını kaydetti. Almanya’da önceki yıllarda aşırı sağcıların yoğun olarak yaşadığı doğu eyaletlerindeki bazı bölgelerde yabancıların giremeyeceği ‘kurtarılmış bölgeler’ oluştuğu gündeme gelmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Neonazi#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!

Donbas neden önemli Putin bu hamleyi neden yaptı | 8 SORU 8 YANIT

Donbas neden önemli? Putin bu hamleyi neden yaptı? | 8 SORU 8 YANIT

#Lugansk Halk Cumhuriyeti
Açık alanda maskeler çıkacak

Açık alanda maskeler çıkacak

#Pandemi
Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci Şu an İstanbulun kaç aylık suyu var

Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci! Şu an İstanbul'un kaç aylık suyu var?

#Kuraklık

BAKMADAN GEÇME!

Donbas neden önemli Putin bu hamleyi neden yaptı | 8 SORU 8 YANIT

Donbas neden önemli? Putin bu hamleyi neden yaptı? | 8 SORU 8 YANIT

#Lugansk Halk Cumhuriyeti
Açık alanda maskeler çıkacak

Açık alanda maskeler çıkacak

#Pandemi
Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci Şu an İstanbulun kaç aylık suyu var

Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci! Şu an İstanbul'un kaç aylık suyu var?

#Kuraklık