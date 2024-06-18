İstihbarat raporu tanıtıldı: Aşırılıkta tehlikeli artış

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AŞIRI sağcılık ve Rusya ile Çin’in artan casusluk faaliyetleriyle ilgili olarak görüş belirten Faeser, “Demokrasimiz güçlü ama aynı zamanda ciddi bir baskı altında” yorumunda bulundu. Faeser güvenlik durumunun “Gergin olduğunu ve gergin kalmaya devam edeceğini” söyledi ve şunları vurguladı: “Gözümüzün korkutulmayacağı bizim için kesinlikle açıktır.” 2023 Anayasa Koruma Raporu’nda “Sabotaja varan eylem biçimlerinin yoğunlaştığı” vurgusu yapıldı. Alman Anayasayı Koruma Dairesi, radikal iklim koruma hareketi ‘Ende Gelaende’yi şüpheli sol aşırılık vakası olarak sınıflandırdı. Nisan ayında, gruptan yaklaşık 100 iklim aktivisti Gelsenkirchen’deki (Kuzey Ren-Vestfalya) Üniper Scholven kömür yakıtlı enerji santralını bloke etmişti.





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HEM SOL HEM SAĞ AŞIRILIKTA ARTIŞ VAR

Genel olarak, istihbarat geçen yıl hem sol hem de sağ aşırılıkta bir artış olduğunu kaydetti. Rapora göre, aşırı sol yelpazeye ait olarak sınıflandırılan kişi sayısı yaklaşık 500 artarak 37 bin civarına yükseldi. Geçen yıl yaklaşık 11 bin 200 aşırı solcunun şiddet yanlısı olduğu düşünülüyordu. Bu sayı bir önceki yıla göre yüzde 3.7 daha fazla. Aşırı sağcı yelpazede de benzer bir eğilim söz konusu. Anayasayı Koruma Dairesi, toplam 40 bin 600 aşırı sağcıdan 14 bin 500’ünün şiddet kullanmaya hazır olduğunu tahmin ediyor. İstihbarat servisi Heimat (eski adıyla NPD) ve Die Rechte partilerine bir yıl öncesine kıyasla daha az üye kaydolduğunu belirtti.

RAPORDA PKK DA VAR

Anayasayı Koruma Dairesi’nin şüpheli vaka olarak izlediği aşırı sağcı parti AfD için ise durum farklı. Federal Daire şu anda Almanya için Alternatif ve onun gençlik örgütü Junge Alternative’ın (JA) 11 bin 300 üyesini aşırı sağcı potansiyel üye olarak sayıyor. İstihbarat Başkanı Thomas Haldenwang, ülkede 2022 yılında 38 bin 800 aşırı sağcı tespit edildiğini belirterek, Almanya’daki potansiyel aşırı sağcı sayısının geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 4.6 artış kaydettiğini söyledi. Açıklanan raporda, PKK terör örgütü de yer aldı. Buna göre PKK tarafından işlenen suçlar 2022’de 262 olarak kayıtlara geçti. 2023’te bu sayı yüzde 9.2 artışla 286’ya çıktı. Bunların 22’sinin şiddet içerikli suç, 99’unun da propaganda olduğu belirtildi. Bağış kampanyası yürüten PKK’nın 2023’te 16 ila 17 milyon Euro arasında para topladığı belirtildi. Bu sayının 2022’deki ile aynı seviyede olduğu ifade edildi. Öte yandan PKK’nın Avrupa’da artık şiddetten uzak bir görüntü sergilemeye çalıştığı ancak Türkiye’de terör saldırılarına devam ettiği vurgulandı.