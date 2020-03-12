İstihbarat kararını verdi! Takip edilecek...
Uzun süredir aşırı sağ AfD’li politikacıların kurduğu ‘Flügel’ kanadının istihbarat tarafından takibe alınması gerektiğini tartışan Almanya iç istihbarat teşkilatı ‘Anayasayı Koruma Örgütü’, beklenen adımı attı.
ARAŞTIRMALARIN, AfD içindeki Flügel kanadının aşırı milliyetçi oluşum şüphesini doğruladığı sonucuna varan istihbarat, bu kanadı yakın takibe almayı kararlaştırdı. İstihbarat teşkilatı Başkanı Thomas Haldenweg, Flügel kanadını dinleme ve takip kararını Berlin’de bugün saat 11’de düzenleyeceği bir basın toplantısıyla kamuoyuna açıklayacak. AfD’nin Flügel kanadını 2019’da partinin Thüringen Eyalet Teşkilatı Başkanı Björn Höcke kurdu ve parti içindeki aşırı sağ kanat bu oluşumun içinde yer aldı.
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