İstihbarat, AfD’yi aşırı sağcı şüphelisi olarak yakın takibe aldı

SAKSONYA Anhalt Eyalet İstihbaratı Anayasayı Koruma Teşkilatı, AfD’yi Almanya genelinde izleme kararı aldı. Teşkilat 12 Ocak’tan beri partiyi aşırı sağcı olarak sınıflandırırken, o tarihten beri de takibe aldı. İstihbarat takip kararını eyalet meclisinin istihbarat denetleme komisyonuna da bildirdi. Saksonya Eyalet Anayasayı Koruma Teşkilatı izleme kararını, AfD hakkında birçok saldırının yanı sıra insan onuruna karşı tutumu, hukuk devleti prensiplerini reddetmesine ve demokrasi düşmanlığı yapmasına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporuna göre verdi.

BİLGİ TOPLAMAK KOLAYLAŞTI

AfD’nin aşırı sağcı şüphesi sınıfına alınması, partinin istihbaratça izlenmesini, gözetlenmesini ve parti hakkında istihbarat bilgilerinin toplanmasını kolaylaştıracak. Ayrıca bu kararla parti üyelerinin takibi de mümkün olacak. Telefon ve elektronik haberleşmelerinin izlenmesine de olanak sağlayacak. Almanya genelinde AfD’nin izlenmesi de mümkün olacak.