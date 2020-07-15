İstifa sırası içişleri bakanında!

ALMANYA iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı yıllık raporununa göre Almanya’da aşırı sağ tehlikeli boyutta büyüyor. Almanya’da her an saldırıya hazır 13 bin neonazi var. Alman ordusunda özel komando birliği KSK aşırı sağın yuvalanması üzerine lağvedilmek isteniyor. Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer KSK’ya iç temizlik için 4 ay süre verdi. Aksi takdirde özel birlik lağvedilecek. KSK mensubu bir komandonun bahçesinde yapılan aramada mayıs ayında çok sayıda silah ve patlayıcı madde bulundu. Ordunun envanterinde 85 bin kurşun ve 62 kilo patlayıcı kayıp. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Eberhard Zorn bu kurşun ve patlayıcı maddenin aşırı sağın eline geçmediğine dair güvence veremeyeceğini söyledi. Özel komando birliği KSK içinde aşırı sağ örgütlenmenin boyutu henüz açıklık kazanmadı.

POLİS SKANDALLARI

Hessen Emniyet Teşkilatı içindeki aşırı sağ yuvalanmanın boyutları da bir türlü aydınlatılamıyor. Polis bilgisayarında NSU 2.0 imzalı ölüm tehditleri üzerine soruşturmadan aylardır bir sonuç çıkmaması üzerine baskılar sonucu Hessen Emniyet Müdürü Udo Münch istifa etti. Ancak şimdi baskılar Eyalet İçişleri Bakanı Peter Beuth’a yöneldi. Şimdiye kadar “Polis teşkilatında bir aşırı sağ örgütlenme yok” diye ısrar eden İçişleri Bakanı Beuth’un istifası isteniyor. NSU 2.0 imzalı ölüm tehditleri de durmuyor. Sol Parti Federal Meclis milletvekili Helin Evrim Sommer’e de mail yoluyla ölüm tehdidi geldiği açıklandı. Hessen polis bilgisayarından çıkan ölüm tehditlerinde “Senin de sonun Kassel Valisi Lübcke gibi olacak” deniliyor. Vali Lübcke evinin terasında neonazi saldırıya kurban gitmişti. Cinayet zanlısı olarak iki neonazinin yargısı sürüyor. Polis bilgisayarından ilk ölüm tehdidi 2018 Ağustosu’nda NSU kurbanlarının avukatlarından Seda Başay Yıldız almıştı. Olayın üzerinden yaklaşık iki yıl geçmesine rağmen soruşturmadan somut bir sonuç çıkmaması, Hessen polis teşkilatı üzerindeki şüpheleri artırıyor.

TEK ADIM YETMEZ

Sol Parti Hessen Eyalet Meclisi iç politika sözcüsü Hermann Schauss, emniyet müdürünün istifasının yeterli olmadığını söyledi. Bu adımın Hessen polis teşkilatındaki skandalları aydınlatmaya yetmeyeceğini belirten Schaus, asıl İçişleri Bakanı Beuth’un sorumluluk üstlenerek, istifasını talep etti.

Hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) Eş Genel Başkanı Saskia Esken de siyaseti polis teşkilatlarında aşırı sağ örgütlenme üzerine kararlıca gitmeye çağırdı. Esken, polis teşkilatındaki skandalları siyaset için bir alarm sinyali olarak niteledi. Hessen Eyalet Meclisi içişleri komisyonu skandalları konuşmak üzere salı günü olağanüstü toplanacak.