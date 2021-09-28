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HABERLERAvrupa Haberleri

İstifa sesleri yükselmeye başladı

#CDU/CSU#KRV#Handelsblatt
İstifa sesleri yükselmeye başladı

Almanya’da pazar günü yapılan genel seçimlerde Birlik Partileri’nin (CDU/CSU) aldığı tarihi yenilgi üzerine başbakan adayı Armin Laschet’e baskı artmaya başladı. Laschet, Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller’le ‘Jamaika koalisyonu’ oluşturma hesapları yaparken, genel başkanlığını yaptığı Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi’nden (CDU) yükselen istifa sesleri gelmeye başladı.

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CDU’lu Rheinland-Pfalz Eyalet Parlamentosu milletvekili Ellen Demuth, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, “Armin Laschet, siz kaybettiniz. Lütfen bunu görün ve kabul edin. CDU’nun zarar görmesine meydan vermemek için istifa edin” çağrısında bulundu. İstifa baskılarına paralel olarak CDU’da tartışmalar da yoğunlaştı. Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, “Hem parti programını hem de yönetimde sorumluluk taşıyanların konumlarını yeniden gözden geçirmeliyiz” dedi. Federal Beslenme ve Tarım Bakanı Julia Klöckner, CDU Rheinland-Pfalz Eyalet Teşkilatı Başkanlığı’nı bırakacağını açıkladı. Aynı zamanda CDU Genel Başkan Yardımcısı olan Klöckner, kasım ayında yapılacak kurultayda bir daha aday olmama kararı aldığını açıkladı. Almanların yarıya yakınının, CDU ve CSU’luların da yüzde 30’unun Laschet’in istifasından yana olduğu belirlendi.

GÖREV TESLİMİ
Armin Laschet’in önümüzdeki günlerde Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Başbakanlığı görevini kabinedeki Ulaştırma Bakanı Hendrik Wüst’e devretmeye hazırlandığı ileri sürüldü. ‘Handelsblatt’ gazetesi, CDU KRV Teşkilatı Merkez Karar Yürütme Kurulu’nun pazartesi akşamı yaptığı toplantıda, Laschet’in zaman kaybetmeden görevi devretmesinin istendiğine yer verdi. Laschet’in de Wüst’e destek verdiği ve bu yöndeki kararını hafta sonu açıklayacağını söylediği belirtildi.

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SCHOLZ OLSUN
Almanların çok büyük bir bölümünün Olaf Scholz’un başbakan olmasını desteklediği ortaya çıktı. Alman Birinci Televizyonu (ARD) adına infratest-dimap tarafından yapılan son kamuoyu yoklamasında, katılımcıların yüzde 62’sinin Scholz’u başbakan olarak görmek istediği saptandı. Laschet’e destek ise yüzde 16’da kaldı. Aynı kamuoyu yoklamasında, Almanların yüzde 55’inin SPD öncülüğünde FDP ile Yeşiller’in ‘trafik lambası koalisyonu’, yüzde 33’ünün ise CDU/CSU ile FDP ve Yeşiller’in ‘Jamaika koalisyonu’ oluşturmasına destek verdiği belirlendi.

KOALİSYON GÖRÜŞMELERİNE DAVET
SPD’nin Yeşiller ile FDP’yi koalisyon görüşmelerine davet ettiği açıklandı. SPD Federal Meclis Grubu Başkanı Rolf Mützenich, “Yeşiller ve FDP bizim tarafımızdan istemeleri halinde bu hafta içinde koalisyon için ön görüşmelere davet edildi. SPD olarak hem hızlı hem de güvenilir bir biçimde görüşme sürdürmeye hazırız” dedi. Koalisyon görüşmelerinin kamuoyu önünde sürdürülemeyeceğinin altını özellikle çizen Mützenich, asgari ücret, konut sorunu, iklim krizi gibi konuların görüşmelerde önemli bir yer alacağına da dikkati çekti.

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#CDU/CSU#KRV#Handelsblatt